Noche violenta en la ZMG: Balean a hombre en Zapopan y hallan restos humanos en Guadalajara

Un hombre de entre 30 y 35 años de edad resultó gravemente herido tras ser víctima de una agresión directa a balazos en el municipio de Zapopan. Los hechos ocurrieron sobre la calle Santiago González, al cruce con la calle Rafael Vega, en la colonia Constitución.

La víctima fue estabilizada y trasladada de emergencia a una unidad médica para recibir atención especializada debido a la gravedad de sus lesiones. Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron y aseguraron la escena del crimen con el fin de resguardar los indicios. El Ministerio Público fue notificado del ataque para abrir la carpeta de investigación correspondiente y dar con el paradero de los causantes, de quienes hasta el momento no se tienen características.

Choque entre dos particulares desquicia la circulación en la colonia Arcos Vallarta

Un fuerte accidente vial se registró sobre la Avenida Hidalgo, a la altura de su cruce con Luis Pérez Verdía, dentro de la colonia Arcos Vallarta en el municipio de Guadalajara. El percance involucró a dos vehículos particulares, ambos de color gris; de manera extraoficial se mencionó que uno de los automotores opera como vehículo de plataforma digital.

A pesar de lo aparatoso del impacto, las autoridades confirmaron que no se presentaron personas lesionadas. Uno de los conductores permaneció en el sitio a la espera de la ambulancia de su respectiva aseguradora para realizar los trámites de ley. Elementos de la Policía Vial abrieron paso a la circulación, ya que el carril derecho con dirección hacia la zona de la Avenida Américas quedó completamente bloqueado, mientras que el carril izquierdo se mantuvo habilitado para desahogar el tráfico de la zona.

Localizan restos humanos en terreno baldío de la colonia Valentín Gómez Farías

Una intensa movilización policial y de cuerpos de emergencia se desató en los límites de la colonia Valentín Gómez Farías, en Guadalajara, tras el hallazgo de restos humanos. El descubrimiento tuvo lugar en un predio abandonado ubicado sobre la calle Mariano Irigoyen, al cruce con la calle El Rocío.

El hallazgo se derivó de un reporte anónimo recibido por las autoridades. Al arribar al punto, los elementos policiacos se entrevistaron con integrantes de un colectivo de búsqueda de personas, quienes señalaron el lugar exacto —una especie de hoyo o fosa— donde se avistaba lo que parecía ser una extremidad humana. Personal de la Fiscalía del Estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), en coordinación con bomberos municipales equipados con herramientas especiales, trabajaron en el sitio para rescatar y procesar los restos humanos pericialmente.

🔴 #IMPORTANTE | Restos humanos fueron localizados al interior de un lote baldío ubicado en las inmediaciones de la Colonia Valentín Gómez Farías y El Rocío en el municipio de Guadalajara.



Con información de: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/5rrY2sM40G — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) June 5, 2026

Bomberos sofocan incendio de vehículo abandonado en San Juan Bosco

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara se movilizaron hasta la colonia San Juan Bosco para combatir el incendio de un automóvil que repuntaba un riesgo para los vecinos. El siniestro se registró en la intersección de las calles Federación y Rita Pérez.

Los tragahumos concentraron sus esfuerzos en la parte trasera del automotor, sitio donde se originaron las llamas, y realizaron maniobras forzadas para intentar abrir la cajuela. Debido al flujo de combustible, el personal de bomberos tuvo que utilizar palas con tierra para contener el derrame y evitar que el fuego se propagara. Vecinos de la zona informaron a las autoridades que el vehículo tenía tiempo abandonado en ese punto; sin embargo, la zona quedó resguardada para que la policía realice las indagatorias correspondientes y determine las causas del incendio.