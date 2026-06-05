Abuelita “defiende” placas de su auto con machete en mano | Video del altercado con policías de tránsito en Chiapas

Una mujer de la tercera edad evitó que le quitaran las placas de su auto enfrentando a los agentes de tránsito con un machete; lo que buscaba era que no le pusieran la infracción vial, a decir de testigos.

Todo esto ocurrió en el municipio de Reforma, en Chiapas. Los oficiales ya habían retirado la documentación del vehículo, pero al momento de querer quitarle la placa, la mujer los encaró y sacó el arma.

VIDEO: Abuelita se defiente de policías de tránsito con un machete

De este hecho insólito quedó un video de pocos segundos en los que se aprecia a la mujer teniendo el altercado con los uniformados mientras sostenía un machete, visiblemente molesta.

En el video, que circula en redes sociales, se aprecia el momento en que la adulta mayor discute con los oficiales y les señala que está molesta. Aunque no es perceptibe todo lo que hablan, tanto los policías como la mujer, pasan por segundos acalorados ante los ojos de transeúntes y automovilistas.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el Ayuntamiento informó que suspendió de su cargo a uno de los elementos en lo que se aclaran los hechos, aunque no quisieron revelar el motivo de la infracción para conocer el por qué la mujer se vio en la necesidad de defenderse de esa forma.

¿Cuándo te pueden quitar las placas de tu auto?

Las infracciones por las que te pueden quitar las placas de tu auto (ojo, solo las autoridades de tránsito pueden hacerlo), según el reglamento de cada estado, pero a nivel general (y tomando como base las normas de la CDMX y el Estado de México), las causas más comunes son:

No tener tarjeta de circulación o licencia vigente: Si cometes cualquier infracción y no traes contigo estos documentos físicos o digitales, el oficial te retirará una placa como garantía de pago.

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Estacionarse en lugares prohibidos o bloquear accesos: Si dejas el auto en doble fila, sobre banquetas, ciclovías, carriles exclusivos del transporte público (como el Metrobús) o bloqueando rampas para personas con discapacidad y entradas de casas.

Placas extranjeras o de otros estados: En algunas entidades, si un auto de otra región comete una infracción, se le retira la placa de inmediato para garantizar que el conductor pague la multa antes de irse del estado.

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Verificación: Conducir en días restringidos por contingencia ambiental, violar el "Hoy No Circula" o circular con un vehículo que emita humo contaminante de forma ostensible.

Si un agente de tránsitop te quitó tu placa, está obligado a entregarte una boleta por la infracción para que puedas acudir a hacer el pago y posterior recuperación de tu garantía.