Alcalde de Metepec entra armado a club deportivo: Video desata críticas contra Fernando Flores

Por otra parte, el alcalde de Metepec en el Estado de México, Fernando Flores, entró de forma violenta a un club deportivo llamado La Asunción; los hechos quedaron grabados en un video donde se muestra los momentos de desconcierto y hasta pánico entre los presentes.

Video: Momento en que alcalde de Metepec ingresa con hombres armados a club

El alcalde llegó acompañado de hombres que portaban armas largas y entró de forma tempestiva al lugar donde también hubo empujones para poder entrar por una puerta de cristal ocasionando que una mujer casi cayera.

Los hechos quedaron grabados en video y circulan en redes sociales de los momentos donde también se aprecia que un hobre fue pateado por uno los armados.

Así irrumpió el alcalde de Metepec, Fernando Flores, en el club deportivo La Asunción acompañado de escoltas



Denuncian que ingresó para agredir a una persona...



Horas después ofreció una disculpa pública y afirmó que acudió al lugar tras recibir una solicitud de ayuda pic.twitter.com/JPgRr5rqyD — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 5, 2026

Según él, señaló que fue a causa de que recibió un reporte donde se alertaba sobre una supuesta situación de riesgo en el interior del lugar, razón por el cual entró con hombres de saco que portaban armas largas.

Horas después, el panista, salió a ofrecer una disculpa pública en sus redes sociales donde dijo que había acudido a un llamado de ayuda por un conflicto dentro del club deportivo.

En un video, que publicó en su cuenta, Flores ofreció disculpas por su "actuar excesivo" y justificó sus actos diciendo que respondió a su obediencia de "solucionar el conflicto o altercado" al interior del lugar de la forma más pronta posible. Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha anunciado investigaciones ni sanciones por este hecho que causó temor entre los presentes.

