“Seremos famosas": Revelan aterrador plan de adolescentes que realizarían asesinato escolar en Florida

Un audio grabado dentro de una patrulla de la policía en Florida, Estados Unidos, muestra la conversación de Isabelle Aurelia Valdez, de 15 años, y Lois Olivios Lippert, de 14, minutos después de ser arrestadas por presuntamente planear el asesinato de un compañero de escuela por un vínculo de sangre .

Las adolescentes fueron detenidas el 22 de enero tras una denuncia que alertó sobre un posible asesinato escolar en la secundaria Lake Brantley, en Florida.

En el audio, captado tras su arresto, se escucha a Lippert reaccionar al darse cuenta de que alguien informó a la policía sobre el plan: "Ay, Dios mío. Sabía que no debería habérselo dicho”, dice.

Documentos y audios judiciales revelan el motivo del presunto asesinato

Los documentos judiciales presentados este mes muestran un elemento clave del caso ocurrido en Florida.

Según los investigadores, Valdez estaba obsesionada con Adam Lanza, responsable del tiroteo en la escuela Sandy Hook en 2012.

Una moción judicial señala:

"Se supo que la víctima le recordaba (a Valdez) a Adam Lanza y que ella creía que si mataba a la víctima, tendría un vínculo de sangre con Adam Lanza, que lo resucitaría de entre los muertos".

Las autoridades consideran que este elemento está relacionado con el presunto plan de asesinato investigado en Florida.

El plan descrito por los investigadores

Según los documentos del caso, Valdez habría descrito cómo pretendía llevar a cabo el asesinato:

El plan consistía en esperar a la víctima en el baño de la escuela. Ahí pretendía apuñalarlo en el estómago o cortarle la garganta, según los investigadores.

Después del ataque, habría planeado dejar flores en el lugar y fumar un cigarrillo; se escucha en uno de los audios investigados.

La denuncia que activó la investigación

La investigación comenzó cuando la escuela Lake Brantley High School, en Florida, recibió una denuncia anónima alrededor de las 11:30 de la noche.

El reporte indicaba que un estudiante identificado como “Jimmy” planeaba cometer un asesinato contra otro alumno. Los investigadores determinaron que “Jimmy” correspondía a Valdez.

El audio grabado dentro del coche patrulla en Florida también muestra a las adolescentes hablando sobre su situación tras la detención.

En la grabación, Valdez comenta que quería usar maquillaje para verse mejor en su foto policial y que serían famosas, pero no pudo encontrar nada esa mañana. Luego afirma: "Al menos me verán en la foto policial de una forma u otra”.

Cargos en el caso

Tras la investigación, ambas adolescentes enfrentan varios cargos relacionados con el presunto complot de asesinato en Florida, entre ellos:

