"¡Oh Dios mío, Jada!": Pelea entre estudiantes queda grabada en video y termina en muerte de menor en Georgia

Una pelea entre estudiantes terminó en tragedia en Georgia . Una alumna de 12 años murió días después de sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante un conflicto ocurrido al bajar del autobús escolar en la ciudad de Villa Rica, cerca de Atlanta.

El caso generó indignación luego de que circulara en redes un video donde se observa la pelea entre dos estudiantes, momentos antes de que la menor colapsara. La familia exige que se investigue lo ocurrido y que se esclarezca la muerte de la estudiante tras la pelea en Georgia: La menor fue identificada como Jada West, alumna de la escuela secundaria Mason Creek .

Cómo ocurrió la pelea entre estudiantes en Georgia

De acuerdo con testigos, la pelea comenzó después de que varios estudiantes fueran obligados a bajar del autobús escolar tras generar ruido o disturbios durante el trayecto.

Al descender del vehículo, dos estudiantes comenzaron a discutir en la calle, mientras otros compañeros se quedaron alrededor observando. En el video se escucha cómo algunos jóvenes comentan la situación mientras la discusión escala.

Una de las estudiantes lanza advertencias antes de que la confrontación física inicie; segundos después, la pelea estalla frente a varios compañeros que grababan con sus celulares.

La pelea entre estudiantes en Georgia terminó con un golpe fatal

Durante el enfrentamiento, las dos estudiantes intercambian golpes y empujones hasta que ambas pierden el equilibrio. En un momento del video se observa cómo la estudiante cae hacia atrás y golpea la cabeza contra el pavimento.

Ese impacto fue el inicio de la tragedia

Aunque la menor logró levantarse después de la pelea, su estado de salud comenzó a deteriorarse poco tiempo después. La estudiante murió días después en el hospital

Familiares informaron que la estudiante comenzó a presentar complicaciones graves poco después de llegar a su casa.

Fue trasladada de emergencia al hospital.

Los médicos confirmaron que había sufrido daño cerebral severo producto del golpe durante la pelea, por lo que la menor permaneció hospitalizada varios días.

Finalmente, murió el fin de semana, confirmándose la muerte de la estudiante tras la pelea ocurrida en Georgia.

Familia pide justicia tras la muerte de la estudiante

Tras la tragedia, familiares compartieron mensajes en redes sociales para exigir justicia y que se investigue lo ocurrido; por su parte, las autoridades locales informaron que el incidente está bajo investigación para determinar responsabilidades en la pelea que terminó con la muerte de la estudiante en Georgia.