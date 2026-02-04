¿Y ahora cuánto cuesta? Sube el precio del pollo en el Edomex

El precio del pollo volvió a subir en el Estado de México ( Edomex ), una situación que, como cada inicio de año, impacta directamente en el bolsillo de las familias. En distintos mercados de la entidad, el costo de este producto avícola presenta variaciones, ya que depende tanto del lugar de venta como de la calidad y el tamaño de las piezas.

¿Qué precio tiene el pollo en el Edomex?

Comerciantes reconocen que el incremento ha sido considerable en comparación con semanas anteriores. “La pierna y muslo estaban a 65 pesos, hoy es un costo de 85-90 pesos, si ha sido una cantidad considerable”, señaló Jessica, vendedora, al explicar el ajuste en los precios.

El alza no es uniforme, pues en algunos mercados el precio puede ser diferente, aunque la tendencia al aumento se repite.

Además, factores como el tipo de corte y el tamaño influyen en el costo final que pagan los consumidores. Ante este panorama, familias mexiquenses deberán administrar mejor su gasto, especialmente en la compra de pollo, uno de los productos más consumidos en los hogares.

Mientras tanto, el inicio de año vuelve a marcar una temporada de ajustes que obliga a planificar con mayor cuidado el presupuesto destinado a la alimentación .

El precio de la comida callejera

De acuerdo con el ANPEC , los tacos de guisado pasaron de 14 a 16 pesos, un incremento de 2 pesos (14.3%).

Los tacos de suadero subieron de 18 a 21 pesos, es decir, 3 pesos más (16.6%). En el caso de los tacos de canasta, el precio aumentó de 14 a 17 pesos, también 3 pesos adicionales (21.4%).

Los tamales no se quedaron atrás: pasaron de 22 a 25 pesos, un alza de 3 pesos (13.6%). Las gorditas subieron de 23 a 25 pesos (8.7%), mientras que las tortas pasaron de 75 a 80 pesos, con un incremento de 5 pesos (6.6%).

Las quesadillas aumentaron de 24 a 27 pesos (12.5%) y los pambazos de 25 a 30 pesos, uno de los incrementos más altos en proporción, con 20%.

Otros antojitos también reflejan ajustes. Los sopes pasaron de 25 a 30 pesos (20%) y la comida corrida subió de 35 a 40 pesos, un incremento de 5 pesos (14.2%). Incluso los huaraches registraron un aumento de 35 a 40 pesos (14.2%).

Estos cambios muestran que ni los platillos más populares y tradicionales se libran del encarecimiento. Comer en la calle sigue siendo una costumbre arraigada, pero hoy implica destinar más dinero para disfrutar de los mismos sabores de siempre.