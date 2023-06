Por viajar en su auto amarillo, Wilberth fue detenido en Jalisco

Desde hace algunos meses, los taxis piratas y su falta de regularización en Jalisco es un tema que viene afectando a los ciudadanos, pues autoridades han detectado el uso de aplicaciones falsas que no cuentan con los permisos de la Secretaría de Movilidad, así como la de Transporte para ofrecer el servicio a los ciudadanos.

Wilberth Colorado, un ciudadano tabasqueño que llegó a la Zona Metropolitana de Guadalajara para trabajar junto con su esposa, fue detenido por autoridades viales por presuntamente manejar un taxi “pirata”.

Por viajar en su auto amarrillo, Wilberth fue detenido en Jalisco

Wilberth señaló que compró un auto que fue taxi, le quitó los distintivos y el techo lo pintó de negro; sin embargo, se perdió en la ciudad y al ver a unas agentes viales decidió pedirles ayuda sin imaginar que le quitarían el coche.

“Buenas tardes estoy en calles de Guadalajara Jalisco, mi carro y una persona de vialidad me detuvieron por el color del carro es amarillo, pero tengo placas de circulación normal, y todo está bien en regla los papeles y les dije que no soy de aquí, soy de Tabasco, el carro es amarillo pero con negro nada que ver lo que ellos dicen"; explicó Wilberth en su vídeo.

Wilberth tendrá que pagar una multa para recuperar su auto

“Era azul marino arriba, yo le pinté de amarillo, las puertas y poder circular y arriba le pinté de negro, le expliqué a la agente que color es, es negro, no es azul, yo lo uso pero esto no es problema el carro está emplacado, tiene verificación y todo y me dijo que esto amerita que te lo quitemos y le vamos hablar a la grúa"; señaló Wilberth para Fuerza Informativa Azteca.

Ahora Wilberth deberá pagar 15 mil pesos de multa más 4 mil por el servicio de corralón. La Secretaría del Transporte de Jalisco informó mediante comunicación social que analiza el caso.