Recuperan un auto robado en Azcapotzalco, tras persecución

Este 13 de febrero, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) en colaboración con el Centro de Control y Comando (C2) Norte, detuvieron en Azcapotzalco, a un hombre porque probablemente le quitó su auto a un ciudadano en la alcaldía Venustiano Carranza, tras una persecución.

Según el reporte oficial, los uniformados acudieron a apoyar a un ciudadano que presionó un botón de emergencia porque le habían robado su coche.

En el lugar, los oficiales entrevistaron al hombre, el cual aseguró que momentos antes estaba estacionado en la calle Norte 52, de la colonia Moctezuma II Sección, de la alcaldía Venustiano Carranza.

Señaló que dos sujetos se acercaron a él y lo amenazaron con un arma punzocortante para que bajara de su auto color azul y lo entregara.

Autoridades localizan el auto robado gracias a las cámaras capitalinas

De inmediato, los elementos entablaron comunicación con el C2 Norte, los cuales desplegaron un cerco virtual para ubicar el vehículo.





Una vez localizado un auto con las características que la víctima dio, los oficiales acudieron al lugar y le marcaron el alto al conductor.

En vez de frenar, el sujeto aceleró, por lo que comenzó una persecución que terminó en la avenida Eulalia Guzmán, en la colonia Tlatilco, alcaldía Azcapotzalco, debido a que el chofer perdió el control y chocó contra la baqueta.

Tras el impacto, el copiloto salió corriendo del auto, abandonando a su compañero.

Derivado de un cerco virtual, oficiales de la #SSC recuperaron un vehículo posiblemente robado y detuvieron a una persona en @AzcapotzalcoMx. https://t.co/J0nRgSfRUa pic.twitter.com/XRi5p7Bott — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 13, 2022

SSC detiene al conductor hasta la alcaldía Azcapotzalco tras persecución

Finalmente y luego de asegurarse de que el conductor no estuviera lesionado después de la persecución , los elementos de la SSC solicitaron demostrar que era dueño del vehículo, lo cual no sucedió, pues no portaba documento que acreditara su propiedad.

Por esta razón, los policías detuvieron al sujeto de 36 años, le leyeron sus derechos y lo trasladaron ante un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica luego de hacer las investigaciones correspondientes.

De igual forma, aseguraron el auto que presuntamente fue robado en la Venustiano Carranza.

Cabe señalar, que el copiloto logró huir en Azcapotzalco .