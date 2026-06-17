¿Sin bolsas de aire? Olinia, el auto de la 4T bajo sospecha: empresas contratadas no fabrican vehículos

El proyecto Olinia, presentado por el gobierno federal como el primer automóvil eléctrico popular de México, enfrenta una creciente polémica.

Una investigación periodística reveló que las empresas contratadas para diseñar y fabricar el vehículo no tienen experiencia en la industria automotriz e, incluso, una de ellas estaría registrada en una vivienda particular.

El vehículo Olinia puede convertirse en un elefante blanco más de la 4T

El vehículo Olinia huele a fraude. Las empresas supuestamente encargadas de diseñarlo y construirlo, o no existen, o ni siquiera se dedican a fabricar automóviles.

Una investigación del periodista Jorge García Orozco reveló que la empresa Rocketel SAPI de CV, contratada por el gobierno para diseñar el automóvil, ni siquiera se dedica al sector automotor.

“Es una empresa que de hecho no se dedica a la fabricación de coches, sino a la telefonía celular”, dijo Jorge García Orozco, periodista.

Tampoco la empresa encargada de fabricarlo, "Dispositivos Electrovisuales SA de CV".

“Esta empresa que se llama Dispositivos Electrovisuales SA de CV a lo que realmente se dedica es a hacer señalética, o sea, no se dedica a fabricar coches”, mencionó Jorge García Orozco, periodista.

Y se pone peor: La dirección registrada por la empresa Rocketel, arroja que se trata de una casita color verde en Mérida.

“Son igual que todas las empresas de la 4T, empresas falsas. Enseñaron ahí las oficinas y era una casa particular que ni siquiera hay oficinas”, dijo Priscila Vera, Coordinadora Medio Ambiente PAN.

Cada empresa recibió un contrato por cinco millones de pesos

Pero eso no es todo; ingenieros automotrices señalan que el coche Olinia ni siquiera cumple con estándares de seguridad establecidos en la norma oficial mexicana NOM-194-SE-2021.

“Esa norma implica bolsas de aire, transmisión, barras estabilizadoras y el coche no los lleva, no los tiene”, dijo Enrique Healey, ingeniero Universidad Iberoamericana.

El vehículo Olinia no es mexicano: sus componentes vienen de China

“Hicieron como una maqueta donde le pusieron todas las partes chinas, lo alargaron un poquito para hacerlo como un carrito de payasos para que le quepa más gente”, dijo Jorge García Orozco, periodista,

Todo apunta a que el Olinia se sumará a la lista de proyectos olvidados de la 4T, como la vacuna patria, los supuestos ventiladores para el Covid-19 o la megafarmacia.