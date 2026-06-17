Ni los científicos lo creen: el fenómeno que elevó la temperatura en la Península Antártica a 15 grados

La Península Antártica ha comenzado a preocupar a científicos y especialistas, después de que en pleno invierno austral, una estación de investigación registrara una temperatura récord de 15.4 grados Celsius.

Una de las temperaturas más altas que se hayan documentado para esta época del año, sobre todo en un periodo donde se deberían mantener muy por debajo del punto de congelación.

La Península Antártica registra su temperatura más alta: 15.4 grados Celsius

El dato fue captado el pasado 6 de junio en la Base Esperanza, una estación científica argentina ubicada en el extremo norte de la región, según reportó la agencia AFP.

La cifra no solo superó el récord anterior de 13.3 grados registrado en 1998, sino que además se ubicó cerca de 20 grados por encima del promedio habitual para junio.

Temperature in the Antarctic Peninsula reached a record high of 15.4 degrees Celsius in early June during the current winter, the latest reading by an Argentinian research station showed.#antarctica #globalwarming #environmenthttps://t.co/jx3ZfaprlF pic.twitter.com/62W7V9rQTh — CCTV+ (@CCTV_Plus) June 14, 2026

Los expertos advierten que este episodio no puede ser ignorado y que representa una nueva señal de los cambios que está experimentando el planeta ante el cambio climático.

Se encienden las alertas en la Península Antártica

Durante junio, que corresponde al invierno austral, las temperaturas en esta zona suelen mantenerse varios grados bajo cero.

En la Base Esperanza, por ejemplo, el promedio histórico para este mes es de aproximadamente -6.2 grados Celsius. Sí, por debajo de los 0°C, pero ahora el termómetro parece ir en aumento.

El marcar 15.4 grados resulta un evento extraordinario. Según especialistas, se trata de una anomalía térmica extremadamente alta para esta época del año.

Pero la fase crítica también se registró en otras bases argentinas. La Base Marambio alcanzó 11.8 grados, mientras que la Base San Martín reportó 9.4 grados, ambos registros superiores a sus máximos históricos para junio.

El hielo comenzó a derretirse en zonas donde debería acumularse nieve

Uno de los efectos más visibles de esta ola de calor fue el derretimiento de nieve y hielo en áreas donde normalmente deberían estar acumulándose durante el invierno.

En la Isla Rey Jorge, situada a unos 160 kilómetros de la Base Esperanza, debería estar cubierto por nieve, pero actualmente muestra tonos marrones, verdes y grises debido al deshielo.

Los científicos también reportaron lluvias sobre glaciares, algo poco común para esta época del año. Incluso se detectó agua escurriendo sobre superficies congeladas que deberían estar recibiendo nuevas capas de nieve.

¿Qué provocó esta ola de calor en la Península Antártica?

Los expertos señalan que una de las principales causas fueron fuertes corrientes de aire cálido provenientes del norte, las cuales alcanzaron gran parte de la Península Antártica.

Sin embargo, los investigadores coinciden en que este fenómeno no puede analizarse de forma aislada. Aunque todavía continúan los estudios, existe evidencia de que el calentamiento global está influyendo en la frecuencia e intensidad de estos eventos extremos.

