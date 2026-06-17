¿Lloverá en la Ciudad de México? Tormentas amenazan a CDMX y Edomex este 17 de junio

El clima en México volverá a mostrar contrastes este miércoles 17 de junio, mientras varios estados enfrentarán lluvias intensas con riesgo de inundaciones y encharcamientos, otras regiones seguirán bajo una intensa ola de calor con temperaturas que podrían superar los 45 grados

Las autoridades meteorológicas también alertaron sobre posibles descargas eléctricas, caída de granizo, bancos de niebla y fuertes rachas de viento en distintas entidades.

Lluvias en México: Así afectará a todo el país este 17 de junio

La jornada estará marcada por precipitaciones de diversa intensidad en buena parte del territorio nacional. Chiapas será una de las entidades más afectadas, donde se esperan lluvias muy fuertes que podrían generar escurrimientos, inundaciones urbanas y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

También se prevén lluvias fuertes en estados como Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche.

En el centro del país, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México, las lluvias podrían presentarse principalmente durante la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones en zonas propensas a inundaciones, así como evitar cruzar corrientes de agua durante las tormentas.

Condiciones #Meteorológicas que se pronostican para mañana, miércoles 17 de junio, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ pic.twitter.com/GaagumvvqJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 17, 2026

El calor no da tregua: varios estados rebasarán los 40 grados

A pesar de las lluvias, el ambiente extremadamente caluroso continuará en gran parte del país.

Las temperaturas más elevadas se registrarán en Baja California, donde el termómetro podría superar los 45 grados Celsius. Además, estados como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz alcanzarán valores entre 40 y 45 grados.

Otras entidades del occidente, sur y sureste del país, incluyendo Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, también mantendrán temperaturas superiores a los 35 grados.

Ante estas condiciones, especialistas recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y prestar especial atención a menores de edad y adultos mayores.

¿Cómo estará el clima en la Ciudad de México este miércoles?

Para la capital del país se espera una mañana fresca con cielo parcialmente nublado, conforme avance el día aumentará la nubosidad y crecerá la probabilidad de lluvias fuertes durante la tarde y noche. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento.

La temperatura mínima oscilará entre 14 y 16 grados, mientras que la máxima alcanzará entre 25 y 27 grados, por lo que se espera un ambiente templado a cálido antes de la llegada de las lluvias.

Caída de granizo podría golpear al Estado de México

En el Estado de México también se prevé una jornada con cambios importantes en las condiciones del tiempo.

Durante la mañana predominará un ambiente fresco, especialmente en zonas altas. No obstante, por la tarde aumentará significativamente la posibilidad de lluvias fuertes, principalmente en municipios del oriente de la entidad.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento e incluso caída de granizo en algunas regiones.

En Toluca se esperan temperaturas mínimas de entre 8 y 10 grados, mientras que las máximas rondarán entre 22 y 24 grados.