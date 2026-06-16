Oración de hoy para pedir protección por los hijos y la familia: La plegaria para pedirle a San Ismael si atraviesas problemas familiares este 17 de junio

Las familias enfrentan desafíos todos los días. Muchas personas buscan refugio y consuelo en la fe durante los momentos de crisis familiar o incertidumbre. La Iglesia Católica ofrece distintas herramientas espirituales para encontrar paz y soluciones a los conflictos internos. Hoy los creyentes pueden emplear una oración especial para pedir protección por los hijos y la familia con ayuda de San Ismael.

San Ismael, junto a sus hermanos mártires Manuel y Sabel, demostró una fe a toda prueba que hoy inspira a miles de católicos alrededor del mundo.

Oración para hoy 17 de junio

Oración a San Ismael

Señor, Dios Todopoderoso, te pido por intercesión de San Ismael y sus hermanos, que me concedas la fuerza y la valentía para mantenerme fiel a ti en todo momento.

Ayúdame a ser un instrumento de paz y fraternidad en mi hogar y en mi comunidad.

Líbrame de todo mal, injusticia y falsedad.

Dame un corazón humilde para perdonar, paciente en las dificultades y firme en la fe.

Guárdame siempre bajo tu amparo y concédeme la gracia que hoy te pido con humildad: (Menciona aquí tu petición).

Amén.

Santoral hoy 17 de junio

El calendario litúrgico católico conmemora la vida y obra de varios santos y mártires este 17 de junio. La Iglesia Católica dedica esta fecha para honrar la memoria de San Ismael. Él sufrió el martirio en Persia junto a sus hermanos Manuel y Sabel por defender firmemente sus creencias religiosas. Su valentía los convirtió en un símbolo de perseverancia. Por este motivo, los fieles los recuerdan como protectores ante la adversidad extrema y la injusticia.

El santoral de hoy también reconoce a otras figuras ilustres de la historia eclesiástica, como San Alberto Chmielowski, San Antidio de Besançon y San Hervé.