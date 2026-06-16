Suspenden clases SOLO para estos alumnos y escuelas el 17 de junio por partido del Mundial 2026

¡Es oficial! Se suspenderán las clases en las escuelas este miércoles 17 de junio de 2026 cuando se llevará a cabo el partido entre Uzbekistán contra Colombia en el Estadio Ciudad de México como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A unas horas de que se lleve a cabo el encuentro en la Ciudad de México (CDMX), el gobierno federal publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sobre la suspensión de actividades escolares.

¿Qué escuelas suspenderán clases el 17 de junio de 2026?

El decreto solo contempla que las clases se suspenderán en ciertos planteles y no para todos los alumnos, debido al horario en que se llevará a cabo el encuentro.

La suspensión de las actividades escolares será en las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás instituciones para la formación de maestras y maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional.

Además de las instituciones de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicadas en la Ciudad de México, pero solo aquellas correspondientes al turno vespertino el 17 de junio de 2026, y en general el 24 de junio de 2026.

¿Dónde ver el partido en vivo de Uzbekistán contra Colombia?

TV Azteca tendrá la mejor cobertura de esta justa deportiva, y este miércoles podrás disfrutar totalmente gratis y en vivo el partido de Uzbekistán vs. Colombia.

Recuerda que Azteca Deportes tendrá todos los detalles de este encuentro ql cual se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México a las 20:00 horas, tiempo de la capital.

Confirman suspensión de clases en Guadalajara el 18 de junio de 2026

El decreto publicado hoy también contempla la suspensión de actividades escolares en los planteles y niveles educativos, ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco el 18 de junio de 2026.

La Selección Mexicana se enfrentará contra Corea del Sur el jueves 18 de junio de 2026 a las 19:00 horas tiempo local en el Estadio Guadalajara.

Ambos partidos podrás verlos gratis y en vivo a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes.