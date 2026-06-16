¡De la CDMX para el mundo! Esta es la historia de Merlín, el pato que celebró la victoria del Tri en el Mundial 2026

La fiebre de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM no solo se vive en las canchas; las calles de la Ciudad de México acaban de coronar a su nuevo y más tierno amuleto de la suerte. Se trata de Merlín, un simpático pato que se ha vuelto una auténtica sensación viral en las redes sociales tras ser captado celebrando con su propio jersey de la Selección Mexicana, convirtiéndose en el centro de atención de los festejos mundialistas tras el vibrante encuentro entre México y Sudáfrica.

El carismático ave fue visto en los puntos de reunión de la capital portando con orgullo la camiseta verde del Tri, hecha a su medida, desatando la locura entre los aficionados que salieron a festejar. Los videos de Merlín "marchando" y conviviendo con los hinchas se esparcieron en TikTok e Instagram, ganándose el corazón de millones de personas que ya lo consideran el fan número uno del conjunto tricolor.

¿Cuál es la historia detrás de Merlín, el pato mundialista?

Detrás de este fenómeno viral hay una entrañable historia de trabajo, amor y familia. Merlín es un integrante fundamental de la familia Gómez, conformada por la señora Karla y su hijo Cristian. Lejos de las luces del estrellato digital, este patito tiene una rutina muy trabajadora: cada fin de semana acompaña fielmente a sus dueños a vender agua en las concurridas calles del Centro Histórico de la CDMX, donde ya era conocido por los comerciantes locales.

Sin embargo, el impacto del Mundial transformó por completo su vida. Cristian y la señora Karla decidieron sumarlo a la fiesta del fútbol vistiéndolo con los colores de la selección, sin imaginar que el tierno gesto escalaría a nivel internacional.

Del Centro Histórico de la CDMX a la fama mundialista.



Merlín, el pato que acompaña a la familia Gómez mientras vende agua los fines de semana, se ha robado el corazón de miles de aficionados durante la Copa Mundial FIFA 2026™.



Vía @AlfredoTNews https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/3Cd06OWjAp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 16, 2026

De vendedor ambulante a celebridad: Todos buscan la foto con el pato Merlín

La fama de Merlín ha cambiado la dinámica de los paseos de la familia Gómez. Lo que antes era una jornada normal de trabajo o caminata por el primer cuadro de la ciudad, ahora se ha convertido en una pasarela donde los fanáticos los detienen a cada paso para pedirles una fotografía, un video o simplemente para acariciarlo.

"A donde quiera que vamos nos detienen para pedirnos fotos", comentan sus dueños, quienes reciben con mucho cariño las muestras de afecto de la gente. Con el Mundial 2026 apenas comenzando, Merlín promete seguir robándose los reflectores y demostrando que la pasión por el fútbol en México no conoce de especies; solo se necesita un buen jersey, el apoyo de tu familia y muchas ganas de graznar por el Tri.