Se forma el Potencial Ciclón Tropical Uno: estos son los estados de México bajo alerta por lluvias peligrosas e inundaciones

La temporada de ciclones sigue generando movimiento en el océano y esta vez le tocó al Atlántico. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos alertó del nacimiento del Potencial Ciclón Tropical Uno, el cual se encuentra cera de la frontera del norte de México.

Este fenómeno natural amenaza con generar fuertes lluvias en algunas entidades de la república mexicana, además de inundaciones por la acumulación de agua.

¿Qué estados de México saldrán afectados con la formación de este Potencial Ciclón Tropical Uno?

Esta mañana se formó el #PotencialCiclónTropical Uno al sur de Texas, Estados Unidos de América. Su circulación genera #Lluvias intensas en #NuevoLeón y #Tamaulipas. Más información, en el gráfico pic.twitter.com/T7M5RSRCiI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 16, 2026

Dónde se encuentra el Potencial Ciclón Tropical Uno

El aviso meteorológico emitido a las 10:00 de la mañana de este martes 16 de junio de 2026 ubicó el centro del Potencial Ciclón Tropical Uno a unos 105 kilómetros al suroeste de Corpus Christi, Texas.

El fenómeno incluye vientos máximos de 45 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noreste a una velocidad de 9 kilómetros por hora.

Estados de México afectados

A pesar de que el centro de la baja presión está en territorio estadounidense, el fenómeno podría volverse lo suficientemente amplio como para llegar hasta el noreste de la república mexicana.

La formación de nubes va a generar tormentas e inundaciones en Tamaulipas y oriente de Nuevo León, por lo que la Comisión Nacional del Agua ya alertó y pidió extremar precauciones ante los efectos.

Podría convertirse en tormenta tropical

De acuerdo al análisis de los expertos, el pronóstico es que este fenómeno se mueva hacia el Golfo de México durante la noche de este martes. Al interactuar con aguas cálidas, se espera que el Potencial Ciclón Tropical Uno incremente la velocidad de sus vientos y se fortalezca hasta convertirse oficialmente en una tormenta tropical durante el día miércoles 17 de junio .

Jun 16 10AM CDT: Key Messages for Potential Tropical Cyclone One. For the latest information visit https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/9H1uW9sPNL — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 16, 2026

Desplazamiento final y debilitamiento

El trayecto previsto contempla que el ciclón avance a la costa norte antes de ingresar nuevamente a tierra firme entre el extremo este de Texas y el suroeste de Louisiana durante las primeras horas del jueves.

Una vez que toque tierra por segunda ocasión, el sistema pasará un proceso de debilitamiento, desapareciendo por completo para la madrugada del próximo viernes.