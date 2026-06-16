Luna de Fresa 2026: Cuándo y la hora en que se podrá ver en México

La Luna de Fresa 2026 ya tiene fecha para iluminar el cielo de México y convertirse en uno de los fenómenos astronómicos más esperados del cierre de junio. Durante esa noche, el satélite natural de la Tierra alcanzará su fase de Luna llena y podrá observarse a simple vista desde gran parte del país, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Además de su atractivo visual, este evento suele despertar el interés de miles de personas debido a su nombre y a la ilusión óptica que genera cuando aparece cerca del horizonte. En esas condiciones, la Luna parece más grande de lo habitual y adquiere tonalidades doradas o anaranjadas que la convierten en protagonista del cielo nocturno.

La llamada Luna de Fresa 2026 marcará también el inicio de un periodo en el que nuestro satélite comenzará a acercarse gradualmente a la Tierra, un proceso que culminará meses después con la llegada de una superluna.

A qué hora se podrá observar la Luna de Fresa de junio

La Luna de Fresa alcanzará su fase llena el próximo 29 de junio de 2026 ; de acuerdo con especialistas en observación astronómica, el fenómeno tendrá uno de sus mejores momentos de visualización durante la tarde y noche de ese día.

Los registros indican que el satélite alcanzará un importante nivel de iluminación alrededor de las 19:26 horas, mientras que su punto máximo de plenitud ocurrirá a las 23:57 horas .

Para disfrutar mejor del espectáculo se recomienda buscar espacios con poca contaminación lumínica y una vista despejada hacia el horizonte; no será necesario utilizar telescopios o equipos especializados, ya que podrá apreciarse sin dificultad a simple vista.

¿Cuándo se volverá a ver la Luna de Fresa?

La Luna de Fresa es un fenómeno que ocurre una vez al año y siempre está asociado con la Luna llena de junio.

Por ello, quienes no logren observarla este 2026 deberán esperar hasta junio de 2027 para volver a contemplar este evento astronómico bajo las mismas características.

La edición de este año tiene una particularidad adicional: la Luna se encontrará a una distancia cercana a los 405 mil kilómetros de la Tierra.

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Por qué recibe el nombre de Luna de Fresa

Contrario a lo que muchas personas imaginan, el nombre no tiene relación con un cambio de color en la superficie lunar.

La denominación proviene de antiguas comunidades indígenas de Norteamérica, especialmente de los pueblos algonquinos, quienes utilizaban las fases de la Luna como una forma de medir el paso del tiempo y organizar actividades relacionadas con la naturaleza.

Para estas comunidades, la Luna llena de junio coincidía con el inicio de la cosecha de fresas silvestres, por lo que comenzó a ser conocida como Luna de Fresa; con el paso de los años, esta tradición fue adoptada y difundida hasta convertirse en uno de los nombres más populares dentro del calendario lunar.