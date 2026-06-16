¿Cuál es la diferencia entre equinoccio y solsticio?

¿Te ha generado confusión alguna vez sobre la diferencia entre solsticio y equinoccio? En el imaginario podría ser similar, puesto que son dos eventos que marcan el cambio de estaciones, pero de alguna forma son fenómenos "opuestos".

¿Qué ocurre en el equinoccio?

Es el momento en el que el sol se encuentra sobre el ecuador terrestre dejando com resultado que el día y la noche tengan una duración muy similar.

Los equinoccios ocurren dos veces al año. Su nombre proviene del latín aequinoctium (aequus nocte), que significa "noche igual". Durante esos días, en todo el planeta, el sol estrá estará doce horas por encima del horizonte y otras doce por debajo.

¿Quê ocurre durante un solsticio?

Aunque también ocurren dos veces al año, los solsticios se producen cuando la inclinación de la Tierra está en su punto máximo, y trae como consecuencia el día más largo del año en verano y al más corto en invierno.

El solsticio marca el inicio del verano y del invierno. En esos momentos, los polos norte y sur están más inclinados hacia el Sol o alejados de él, mientras que el solsticio de invierno, tiene el día con la noche más larga. Los solsticios están asociados a la máxima inclinación de la Tierra respecto al Sol.

¿Cuándo es el solsticio de verano 2026?

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) confirmó que el solsticio de verano de 2026 entrará de manera oficial el próximo domingo 21 de junio.

Los especialistas detallaron que el cambio astronómico de estación se registrará exactamente a las 02:24 horas, bajo el huso horario del centro de México.