¿A qué hora se formará la tormenta tropical “Arthur”? Trayectoria del Potencial Ciclón ‘Uno’

¿Qué huracán está en México? Hasta el momento, ninguno, pero el Potencial Ciclón Tropical Uno amenaza con convertirse en las próximas horas en la primera tormenta tropical del Atlántico, recibiendo el nombre de “Arthur”.

El sistema se mantiene en tierra a unos 25 kilómetros al sur-sureste de Corpus Christi, Texas, y a 150 kilómetros de Reynosa, Tamaulipas. causando lluvias torrenciales en Estados Unidos y en algunos estados de México, pero ¿a qué hora subirá de categoría?

Trayectoria de la posible tormenta tropical "Arthur": ¿cuándo se formará?

De acuerdo con el más reciente pronóstico del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, el sistema se desplazará paralelo a la costa de Texas durante gran parte del miércoles 17 de junio, antes de acercarse nuevamente a tierra.

Al desplazarse sobre las aguas cálidas del Golfo de México, el sistema encontrará condiciones favorables para fortalecerse y convertirse en la tormenta tropical "Arthur".

Esta tarde, el #PotencialCiclónTropical Uno continúa en tierra sobre Texas, Estados Unidos de América. Está aproximadamente a 60 km al sur-sureste de Corpus Christi, Texas, y a 150 km al nor-noreste de Reynosa, #Tamaulipas. Más información en ⬇️ https://t.co/iGFK4ksszu pic.twitter.com/SMWaihduOE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 16, 2026

Sin embargo, conforme avance sobre tierra firme, comenzará a debilitarse hasta degradarse nuevamente a depresión tropical, por lo que no se espera que alcance la categoría de huracán.

Esta es la trayectoria del sistema, de acuerdo con pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN):



Depresión tropical: 17 de junio a las 12:00 am, cerca de Corpus Christi

17 de junio a las 12:00 am, cerca de Corpus Christi Tormenta tropical “Arthur”

Depresión tropical: 18 de junio a las 12:00 am, cerca de ciudades como Baton Rouge y Nueva Orleans.

Aunque el centro del sistema permanecerá en territorio estadounidense, las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución debido a las lluvias que ocasionará en territorio mexicano.

|Conagua

Estados que podrían resultar afectados por la tormenta tropical “Arthur”

Los mayores impactos se esperan en Texas y Luisiana, donde ya se encuentran vigentes diversas alertas por tormenta tropical.

Sin embargo, los efectos también podrían extenderse hacia Misisipí, Alabama, Georgia y el noroeste de Florida conforme el sistema avance hacia el noreste.

En cuanto a México, el pronóstico meteorológico indica un clima con fuertes a torrenciales lluvias en:



Nuevo León.

Tamaulipas.

Coahuila.

San Luis Potosí.

Debido a esta zona de inestabilidad, se podrían generar encharcamientos, inundaciones, crecida de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas de riesgo.

