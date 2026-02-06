Dramáticas imágenes: Auto queda colgando de un puente tras chocar con tráiler en Azcapotzalco

Un aparatoso accidente vial provocó momentos de tensión la tarde de este martes en la avenida Ceylán, en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, luego de que un automóvil particular quedara literalmente colgando de un puente, con la parte frontal suspendida al vacío tras un choque con un tráiler.

La emergencia fue reportada por testigos que circulaban por la zona y observaron cómo el vehículo blanco quedó a punto de caer desde un distribuidor vial, lo que generó una inmediata movilización de los cuerpos de rescate. De acuerdo con los primeros reportes, los ocupantes del automóvil estaban atrapados y en riesgo inminente de caer varios metros.

Así fue el rescate del auto en puente de la CDMX

Elementos de Protección Civil, Bomberos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron rápidamente al lugar del accidente. Al arribar, confirmaron que el auto presentaba la parte delantera completamente fuera del puente, sostenido apenas por la estructura trasera y los restos de la valla de contención.

Ante el riesgo, los rescatistas actuaron de inmediato para asegurar el vehículo y permitir la extracción segura de sus ocupantes. En el interior se encontraban una mujer y un hombre, quienes fueron auxiliados para salir de la unidad sin que se registrara una caída.

#IMPORTANTE | Derivado de un fuerte choque, un vehículo compacto quedó pendiendo del puente ubicado sobre Av. Azcapotzalco - La Villa y Ceylán, en la colonia Ferrería de #CDMX



Dos personas resultaron lesionadas. Bomberos laboran en el lugar.



El reporte de @AntonioHuitzil2 pic.twitter.com/UWTyxjy1nY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 6, 2026

Mujer presenta crisis nerviosa tras accidente de auto en puente de Azcapotzalco

Debido a la fuerte impresión y al peligro vivido, la mujer presentó una crisis nerviosa, por lo que paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria y apoyo de contención emocional en el sitio. Aunque no presentó lesiones visibles, se mantuvo bajo observación.

Por su parte, el acompañante no mostró heridas aparentes, sin embargo, también recibió primeros auxilios como medida preventiva, siguiendo los protocolos de atención tras accidentes de alto impacto.

¿Cómo ocurrió el accidente en Azcapotzalco?

Las investigaciones apenas comenzaron, pero de forma preliminar se informó que el accidente ocurrió cuando el vehículo particular intentó incorporarse de manera repentina al carril de extrema derecha de la avenida Ceylán. Según testigos, el operador del tráiler no logró percatarse de la maniobra y terminó impactando al auto.

El golpe fue tan fuerte que el automóvil derribó parte de la valla de seguridad del puente, la cual cayó hacia la parte inferior sin causar personas lesionadas. El tráiler quedó detenido metros adelante.

Mientras los equipos de emergencia realizaban las maniobras de aseguramiento, se registró caos vial en la zona. Las autoridades informaron que primero se procedió al retiro del tráiler involucrado y, posteriormente, al descenso controlado del automóvil que permanecía colgando.