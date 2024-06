¿Por qué está bloqueada la autopista Arco Norte? Esto dicen los ejidatarios

Las protestas en la autopista Arco Norte continúan luego de que el pasado lunes 17 de junio, ejidatarios decidieron bloquearla para pedir la indemnización de sus tierras.

A más de 80 horas, ya se convirtió en uno de los bloqueos más largos que se han registrado en el Estado de México y de momento parece no tener final con filas kilométricas de camiones.

¿Por qué bloquean la autopista Arco Norte?

De acuerdo con los testimonios de los ejidatarios que bloquean la autopista Arco Norte, pelean el pago de sus tierras, al tiempo que señalan al gobierno de hablarles con mentiras.

“Tenemos 18 años, todos los ejidos del Estado de México, del estado de Hidalgo y del estado de Tlaxcala que son 18 años que estamos peleando el pago de nuestras tierras, pero todas las instituciones de gobierno siempre han venido y nos han tratado con puras mentiras”, dijo un hombre identificado como Benito Jiménez.

Unidades pesadas llevan días sin poder avanzar en la autopista Arco Norte

A pesar de que este jueves sostuvieron una reunión con las autoridades parece que no llegaron a un acuerdo, situación que continúa perjudicando a los transportistas, quienes llevan días sin poder avanzar y comienzan a resentir la falta de sueño.

“Llevo desde el martes, dos días ¿y como le ha hecho para estar aquí, dormir, comer?, pues nos han traído, pero últimamente no han venido las señoras (...) no duermes bien porque por lo mismo de que vayan a venirte a asaltar y todo eso, no podemos dormir muy bien”, puntualizó el transportista Juan Carlos.

Otro de los varados les pide a los ejidatarios hacer conciencia sobre las acciones, pues considera que no tienen la culpa de dejarlos parados.

“Se desespera uno porque no puede uno avanzar, estamos parados no se esta gente que piense o que vaya a hacer (...) la familia tiene que comer y ellos con el problema están en su plantón, pero nosotros yo creo no tenemos culpa de nada, que estemos parados”, aseguró.

¿Cuáles son las alternativas viales por bloqueo en Autopista Arco Norte?

¡ A través de redes sociales, encargados de la Autopista Arco Norte han compartido alternativas viales para que las y los automovilistas puedan evitar el bloqueo en la autopista del Estado de México, pero ¿cuál es?

De acuerdo con las autoridades, se recomienda que los conductores utilicen la Autopista Atlacomulco-Puebla en la última salida de Caseta Ajoloapan y Puebla-Atlacomulco en la salida de caseta Calpulalpan, esto para evitar el bloqueo realizado por los manifestantes.