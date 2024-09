Tras balaceras y autos incendiados, circulación en autopista Durango-Mazatlán reabre

Después del incendio de vehículos, balaceras, y ponchallantas en la autopista Durango - Mazatlán, la mañana de este viernes fue reabierta la circulación en esta vía que comunica al norte con Mazatlán y la zona centro de Sinaloa .



En tanto, Culiacán amaneció bajo una tensa calma, y con al menos dos asesinatos. Uno de ellos ocurrió en la colonia Simón Bolívar, donde vecinos despertaron con el hallazgo de un decapitado en medio de la calle.

Víctima tenía manos atadas; matan a golpes a otra persona

Al llegar elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informaron que la víctima tenía las manos atadas con esposas, su identidad es desconocida. En otro punto de la capital del estado, fue localizada una persona asesinada a golpes.

“Hasta ahorita con estos dos eventos suman catorce carpetas con quince víctimas de homicidio”, dijo Claudia Zulema Sánchez, fiscal de Sinaloa.

“Lo que conocemos aquí es que la rivalidad deriva de los hechos del 25 de julio y que ahí están implicados dos grupos”, comentó Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.

Reportan pérdidas económicas en el comercio

Los negocios siguen cerrados y el mercado más popular de Culiacán reporta pérdidas.

“Las ventas han bajado 90 por ciento, o sea vendes un poquito porque hay poca gente, no hay camiones, no hay escuela, prácticamente no hay a quien venderles. Hay que pagar los que rentan negocios, pues renta, el hielo, trabajadores, la comida y si no hay venta va a salir de tu bolsillo”, expresa Manuel Celis, locatario

“Está abierto el 60 por ciento, el 40 obviamente sabemos que el locatario tiene miedo a salir todavía vivimos del cliente nosotros y si el cliente no viene a comprarnos, pues ¿qué hacemos aquí?, muchas veces nos hacemos esa pregunta pero por lo pronto aquí estamos”, expresa Francisco Manuel, locatario.

Más de mil millones de pesos es lo que reporta el sector productivo tras estos días de violencia en Sinaloa. Será un fin de semana largo, en el que no habrá fiestas patrias en Culiacán y municipios cercanos a la capital sinaloense, pero el desfile militar del 16 de septiembre en Culiacán, dicen, ese sí se llevará a cabo.