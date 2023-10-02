5 personas y una vaca murieron en choque en la autopista Toluca-Zitácuaro

La mañana de este lunes 2 de octubre se han reportado varios accidentes carreteros, entre ellos uno en el que 5 personas y una vaca murieron tras sufrir un accidente en la autopista Toluca-Zitácuaro, cerca de la caseta La Hortaliza.

De acuerdo con los primeros reportes de la autoridades, en el accidente estuvieron involucrados tres vehículos, entre ellos una camioneta con animales, un auto particular y un autobús de pasajeros.

En el punto, una camioneta cargada con vacas se estrelló contra un auto particular y un autobús de pasajeros de la línea Valle de Toluca.

En el impacto, cinco ocupantes del vehículo tipo Vento color blanco murieron en el lugar mientras que el conductor de la camioneta resultó herido.

Al lugar acudieron paramédicos de varias unidades del Sistema de Urgencias del Estado de México (SUEM) y de Protección Civil de los municipios aledaños.

Las autoridades confirmaron la muerte de los cinco tripulantes que viajaban a bordo del auto color blanco.

A pesar de que se reportó tráfico vehicular, la circulación no fue suspendida. Además, llegó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes procedieron al levantamiento de los cuerpos y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Otra versión indica que en el accidente estuvieron involucrados un automóvil, un tráiler y una camioneta que transportaba una vaca.

De acuerdo con testigos, la camioneta que llevaba a la vaca, sufrió la caída del animal en pleno tráfico.

La vaca, habría impactado de manera directa contra un automóvil que circulaba detrás ella; el choque provocó daños significativos en el automóvil y la muerte de cinco pasajeros.

Terrible accidente con 5 decesos en el libramiento Bicentenario Toluca Villa Victoria Valle de Bravo dónde también falleció una vaca. Cerrada la circulación. Precaución @adn40 @ahoramasoficial @AztecaNoticias pic.twitter.com/WWc1DZRCBO — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) October 2, 2023

Cierran la autopista Siglo XXI por accidente

Otro accidente más ocurrió esta mañana ocasionando el cierre total en la Autopista Siglo XXI a la altura del km. 300, debido a un accidente automovilístico.

De este accidente resultó herida una persona, pero se recomienda precaución ya que el accidente fue muy aparatoso.

En la imagen se observa a un auto particular en la cima de otros dos tractocamiones.

Cierre total en la Autopista Siglo XXI a la altura del km. 300 por accidente, resultando una persona lesionada. Precaución @adn40 @ahoramasoficial @AztecaNoticias pic.twitter.com/zqJD2oEom5 — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) October 2, 2023

Aparatoso accidente en la México-Pachuca

Esta mañana se reporta el aparatoso accidente de una pipa cargada con cloro y un vehículo particular en la autopista Mexico-Pachuca.

Al lugar llegaron elementos de los cuerpos de emergencia para atender la situación.

Por este accidente fue cerrado uno de los carriles de la autopista México-Pachuca y aún no se precisa el número de personas lesionadas.