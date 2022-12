VIDEO: Declaran avión secuestrado en Chiapas y se retrasa

El vuelo VB2253 estaba programado salir a las 8:30 de la mañana desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con destino a Cancún, Quintana Roo, y todos los pasajeros habían ya abordado el avión.

Sin embargo, hubo un inconveniente con un hombre que se negó a documentar su equipaje de mano. La tripulación de la aerolínea le notificó que ya no había espacio en los compartimentos del avión, y según el pasajero, pasó por cada filtro del aeropuerto internacional sin problema alguno.

“Es una maleta que me pidieron si yo la podía bajar porque llevaban exceso de equipaje, y dije no, eso es un derecho mío. La pagué, está pagada y por eso pedí que venga la aerolínea y me resuelva"; dijo en un video publicado en redes sociales José Esteban Nucamendi, el pasajero que se negaba a descender el avión.

Capitán decide que el avión es secuestrado y bajan a pasajeros

El altercado subió de tono cuando el capitán del vuelo VB2253 pidió a la Guardia Nacional que bajaran al hombre; no obstante, una parte de los pasajeros lo respaldaron. Al grito de ¡que venga el capitán! (...) ¡capitán! (...) ¡que salga el capitán!, los pasajeros del avión cubrieron al hombre.

Minutos más tarde, los poco más de cien pasajeros fueron obligados a bajarse de la aeronave. Pero José Esteban se quedó a bordo custodiado por los elementos de la Guardia Nacional que acudieron al llamado en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Antonio Noguera, director del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, dio la cara ante los pasajeros afectados y dijo que el avión fue declarado como secuestrado: “El capitán del avión declaró la aeronave como secuestrada, debido a que el pasajero no se quiso bajar”.

El conflicto escaló cuando los pasajeros se convirtieron en manifestantes. Los hechos generaron protestas que terminaron en empujones al interior del aeropuerto, donde los inconformes bloquearon los accesos de abordaje y los filtros de seguridad.

Pasajero no realiza el viaje tras descender del avión en Chiapas

Cuatro horas después, el director de la terminal aérea subió al avión y convenció al usuario de bajar. Flanqueado por el director y por guardias nacionales, el pasajero salió por la puerta 7 y caminó por el pasillo que conduce a la sala de espera.

Fue en ese instante, cuando los pasajeros aplaudieron la medida, pues hubo inconformidad en un grupo de ellos que incluso culpó al pasajero del semejante retraso.

Finalmente, y después de seis horas de demora, los pasajeros del vuelo VB2253 abordaron su avión y pudieron partir de Chiapas con destino a Cancún.