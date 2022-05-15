VIDEO: Avioneta se estrella contra puente Haulover en Florida

Una avioneta privada se estrelló el puente Haulover de Miami, Florida, Estados Unidos, este sábado golpeando una camioneta que se encontraba en el lugar. El accidente dejó al menos un muerto y cinco heridos, de acuerdo con las autoridades.

En los videos compartidos en redes sociales se pudo ver las llamas y el humo negro en el puente Haulover donde se estrelló la avioneta contra la camioneta.

Según la FAA, un Cessna 172 de un solo motor perdió potencia y aterrizó en el puente Haulover Inlet en la ruta A1A, golpeando un vehículo mientras aterrizaba.

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade, Florida, informó que los seis heridos fueron trasladados a un hospital donde murió uno de ellos. Dos de los lesionados se reportaron con heridas graves.

Por el momento se desconocen las causas del accidente, las autoridades indicaron que investigarán qué fue lo que ocasionó que la avioneta tuviera que aterrizar de emergencia sobre el puente de Florida.

Los bomberos informaron que el incendio fue sofocado horas después del accidente. Posteriormente tomaron las medidas pertinentes ante el derrame de combustible en el puente de Florida.

Pasajero aterriza avión en el aeropuerto de Florida

Este es el segundo incidente aéreo que ocurre esta semana en Florida. El pasado miércoles, un pasajero sin experiencia tuvo que aterrizar de emergencia el avión privado en el que viajaba, luego de que el piloto quedara incapacitado.

Por fortuna, el pasajero logró realizar un aterrizaje perfecto gracias a la ayuda del centro de control aéreo, lo que causó la sorpresa de pilotos experimentados.

De acuerdo con medios estadounidenses, el pasajero se contactó con el control de tráfico aéreo para informales que el piloto no se encontraba bien, aunque no especificó qué le sucedió.

Por lo que a través de su radio le dieron indicaciones para que lograra aterrizar en el aeropuerto de Florida.

