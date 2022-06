VIDEO: Balacera en restaurante de Ciudad Juárez fue ajuste de cuentas

La balacera que se registró en un restaurante de Ciudad Juárez se debió a un ajuste de cuentas, lo que dejó cuatro muertos y una persona lesionada, afirmó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Roberto Fierro Duarte, fiscal general del estado, aseguró que el ataque armado, cometido por dos personas, se trató de un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales que operan en la entidad fronteriza.

Son enfrentamientos, venganzas entre bandas delincuenciales, es lo que estamos viendo, las líneas de investigación que estamos fortaleciendo.

Tras una reunión de seguridad con representantes de los tres niveles de gobierno, Fierro Duarte anunció que el restaurante donde ocurrió la balacera fue clausurado y multado por las autoridades.

En un video que circula en redes sociales se observa el momento en que dos hombres entran al restaurante y comienzan a disparar a un grupo de personas que tras notar su presencia, trataron de huir.

En las mesas cercanas había comensales que presenciaron el ataque, algunos se pusieron bajo las mesas con la intención de protegerse de las balas.

Balacera en restaurante de #Cd. Juárez deja al menos 4 muertos pic.twitter.com/jnAD7L0gYV — LecumberriMX (@MxLecumberri) June 17, 2022

Empresarios de Ciudad Juárez piden seguridad por ola de violencia

Tras la balacera, se confirmó que cuatro personas murieron y una resultó herida, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Este hecho suscitó reclamos y exigencias de los empresarios, las cámaras, las asociaciones y las organizaciones, por la ola de violencia que se vive en Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Mientras los criminales no sean detenidos, juzgados y castigados severamente, y mientras la autoridad preventiva no tenga la capacidad que circulen hombres armados, no van a poder parar esta ola de violencia”, dijo Jesús Salayandia, presidente de CANACINTRA Juárez.

Reforzarán seguridad en Ciudad Juárez tras balacera

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, reconoció que los hechos en Ciudad Juárez son inaceptables, por lo que se desplegó un operativo especial para combatir a las organizaciones delictivas.

En #Chihuahua no escatimaremos recursos ni esfuerzos para fortalecer nuestra trinchera en materia de seguridad. Juntos, sí podemos construir la paz. #JuntosSíPodemos pic.twitter.com/lYtJBMFJ9e — Maru Campos (@MaruCampos_G) June 18, 2022

El operativo consiste en el refuerzo de elementos de la Policía Estatal, patrullaje aéreo con helicópteros de manera permanente, vigilancia policial en espacios públicos como restaurantes, bares y zonas concurridas.

“Es de esperarse que los cambios de los últimos meses sigan generando reacciones adversas, pero bajo ninguna circunstancia permitiremos que los generadores de violencia sigan realizando estas acciones”, sentenció.