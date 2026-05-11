VIDEO: ¡En pleno Día de las Madres! Balacera en plaza de Atizapán, Edomex

Lo que debía ser una tarde de celebración familiar terminó en momentos de tensión y miedo en la zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, luego de que una balacera registrada en el estacionamiento subterráneo del centro comercial La Antigua provocara movilización policiaca y el desalojo de visitantes este domingo 10 de mayo.

Los disparos sorprendieron a decenas de familias que convivían en restaurantes y áreas de comida por el Día de las Madres. Testigos relataron que las detonaciones se escucharon de forma repentina, lo que generó caos entre las personas que se encontraban en el lugar y que buscaron refugio al escuchar las ráfagas.

Disparos en estacionamiento de Atizapán generan operativo de seguridad

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió en el área de estacionamiento subterráneo de la plaza comercial. Visitantes señalaron haber escuchado más de cinco detonaciones de arma de fuego, por lo que rápidamente se solicitó el apoyo de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad.

Tras el reporte, al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como personal de la Marina y paramédicos de Protección Civil, quienes atendieron a una persona lesionada por impactos de bala.

#ALMOMENTO🚨I Se registra balacera en Plaza La Antigua, en Atizapán de Zaragoza; al menos una persona resultó herida



🔴Elementos de la Secretaría de Marina (@SEMAR_mx) y policías municipales ya laboran en la zona y mantienen un operativo de seguridad. @SS_Edomex @C5Edomex… pic.twitter.com/Rmhl5lNLS8 — Josue Aguilar (@josuealeexis) May 10, 2026

El herido fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado bajo custodia al Hospital Regional de Lomas Verdes. Según versiones preliminares, el hombre permanecería en calidad de detenido, aunque hasta el momento las autoridades no han emitido un informe oficial sobre su situación jurídica ni sobre las circunstancias exactas del ataque.

Mientras tanto, el estacionamiento permaneció acordonado con cinta amarilla y resguardado por fuerzas de seguridad para permitir el trabajo de peritos y agentes ministeriales.

Versiones apuntan a un presunto intento de asalto: Lo que se sabe de la balacera en Centro Comercial de Atizapán

Aunque la Fiscalía mexiquense no ha confirmado el móvil de la agresión, en redes sociales comenzaron a circular versiones de vecinos y visitantes que apuntan a un posible intento de asalto dentro de la plaza comercial.

Algunos testigos incluso afirmaron que habría una segunda persona lesionada dentro del área acordonada; sin embargo, esa información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

La incertidumbre se apoderó de la zona luego de que comercios y restaurantes comenzaran a desalojar a clientes como medida preventiva. Varias familias abandonaron el lugar entre escenas de nerviosismo y temor, mientras continuaba la presencia de patrullas y personal armado en los accesos de la plaza.