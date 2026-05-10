Reprimen a productores de frijol en Zacatecas; terminaron detenidos por “desobediencia”

Un día después de que productores de frijol en Zacatecas denunciaron haber sido víctimas de represión policial durante una protesta realizada en inmediaciones del Multiforo, la Fiscalía del Estado confirmó que 12 personas fueron liberadas a pesar de los cargos de desobediencia y resistencia de particulares.

Campesinos y estudiantes que se sumaron a la movilización denunciaron haber sido desalojados con violencia cuando exigían al gobierno estatal y federal el cumplimiento de apoyos para el campo y la compra de frijol.

¿Por qué protestaban los productores de frijol en Zacatecas?

Desde el pasado 8 de mayo, campesinos han exigido el cumplimiento de un acuerdo firmado el pasado 29 de marzo relacionado con el acopio de mil 500 toneladas de frijol dentro de programas federales.

La verdad cara del Estado benefactor.

Sucedió en Zacatecas. pic.twitter.com/n2Ybr9angU — Arges Durán (@ArgesDuran80) May 10, 2026

Como una jornada de lucha el sábado 9 de mayo, productores colocaron tractores y camionetas en los accesos al Multiforo, lugar en el que se iba a celebrar un concierto del cantante Ricardo Montaner por el Día de la Madre.

En los videos difundidos se puede observar cómo los policías se llevaban a algunos de los manifestantes mientras la persona que graba pide que los suelten; incluso algunos eran arrastrados.

ZACATECAS ARDE.



Jóvenes universitarios que llevaron agua en solidaridad a los productores de frijol, ante el abandono y la falta de soluciones para el campo, fueron detenidos por la Policía Estatal.



¡Son campesinos, no delincuentes!



Exigimos diálogo, respeto a la protesta… pic.twitter.com/3jcGCeu4vd — Noemi Luna (@NoemiLuna_Zac) May 10, 2026

Horas antes de los enfrentamientos, otro video se viralizó luego de que productores ingresaran a un restaurante del Centro Histórico de Zacatecas donde se encontraba la diputada de Morena Soledad Luévano Cantú para pedirle que tuvieran un diálogo.

Fiscalía de Zacatecas confirma liberación de detenidos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó este 10 de mayo que recibió dos puestas a disposición por parte de la Policía Estatal, en las que un total de 12 personas fueron señaladas por su probable participación en el delito de desobediencia y resistencia de particulares.

Según el comunicado oficial, durante el procedimiento se solicitó la presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas para realizar certificaciones médicas y garantizar que los detenidos tuvieran comunicación con sus familiares.

Más tarde se informó que las 12 personas fueron liberadas sin que sus derechos se hubieran visto vulnerados.

ANTAC condena represión contra campesinos y productores

Tras los hechos, la Asociación Nacional de Transportistas ANTAC condenó el uso de la fuerza pública contra campesinos y productores de frijol.

La asociación calificó como “inadmisible” que las autoridades respondan con violencia a las demandas de sectores productivos y exigió el cese de cualquier acto de criminalización de la protesta social.

Además, convocó a transportistas, productores y organizaciones civiles a sumarse a futuras marchas nacionales para exigir atención al campo mexicano y mejores condiciones para los trabajadores.

“¡Ya basta de represión contra quienes producen y trabajan!”, señaló el pronunciamiento difundido tras los enfrentamientos en Zacatecas.