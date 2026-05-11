Hallan a presunta víctima de secuestro bebiendo con amigos tras angustia de familia y movilización de Fiscalía en Puebla

Un reporte por presunto secuestro provocó una intensa movilización de emergencia por parte de agentes especializados de la fiscalía en la ciudad de Puebla, luego de que familiares de un hombre de 29 años recibieran mensajes alarmantes enviados desde su teléfono celular; en los textos se aseguraba que la víctima estaba privada de la libertad y se exigían 30 mil pesos para evitar supuestas represalias.

El caso se registró en la capital poblana y obligó a la intervención de elementos adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, quienes desplegaron labores de búsqueda en distintos puntos de la ciudad tras recibir la denuncia de la familia.

Durante varias horas se mantuvo la incertidumbre sobre el paradero de José de Jesús N., mientras agentes daban seguimiento a la información obtenida a través del teléfono de la supuesta víctima.

¿Cómo ocurrió el presunto secuestro que movilizó a la Fiscalía de Puebla?

De acuerdo con los primeros datos recabados por las autoridades, los mensajes enviados a los familiares advertían sobre una aparente privación ilegal de la libertad y solicitaban dinero para evitar daños.

La situación encendió las alertas debido al aumento de reportes relacionados con engaños telefónicos y casos donde delincuentes utilizan celulares de terceros para generar presión psicológica sobre las familias.

Las investigaciones llevaron a los agentes hasta la colonia Seda Monsanto, donde finalmente localizaron al hombre reportado como víctima de secuestro; según informó la Fiscalía General del Estado de Puebla, el joven se encontraba acompañado de otros sujetos y consumiendo bebidas alcohólicas al momento de ser ubicado.

Tras ser presentado ante autoridades ministeriales, la presunte víctima, José de Jesús N., declaró que nunca estuvo retenido contra su voluntad, por lo que el presunto secuestro quedó descartado luego de las diligencias realizadas por personal investigador del caso.

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La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) localizó sano y salvo a José de Jesús N., de 29 años, quien fue reportado como víctima de secuestro registrado en la ciudad de Puebla. #FiscalíaInforma https://t.co/9Nlh4RZFRi pic.twitter.com/AL5788zVEn — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) May 10, 2026

Puebla refuerza acciones contra secuestro y extorsión tras reporte que alarmó a una familia

El caso generó preocupación entre los familiares debido a que los mensajes fueron enviados desde el propio teléfono del joven, situación que durante varias horas hizo creer que realmente se trataba de un secuestro; mientras tanto, agentes ministeriales investigan cómo es que ocurrió este caso de presunto secuestro y extorsión.

Tras lo ocurrido, la Fiscalía de Puebla reiteró el llamado a reportar de inmediato cualquier mensaje o llamada relacionada con presuntos secuestros o amenazas, especialmente cuando existen exigencias económicas de por medio.