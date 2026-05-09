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Se desata balacera en inmediaciones de Tepito; hay 5 lesionados

Primeros reportes indican que sujetos abrieron fuego contra personas que se encontraban en las calles de calles Peñón y Tenochtitlan en la colonia Tepito.

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Hay al menos cuatro personas heridas por la balacera en Tepito.|Especial

Escrito por: Guillermo Chavarría

Al menos cinco personas resultaron heridas por una balacera que se registró en calles de la colonia Tepito en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

Primeros reportes indican que se trató de un ataque directo ocurrido entre las calles Peñón y Tenochtitlan, cuando sujetos abrieron fuego en la colonia Tepito.

SSC confirman dos muertos por balacera en Tepito

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que dos personas heridas fueron llevadas al hospital Balbuena, donde perdieron la vida, mientras que otra más se encuentra en el Gregorio Salas.

Elementos de la SSC acordinaron la zona por seguridad y la Fiscalía capitalina informó que ya se abrió una carpeta de investigación para dar con los hechos y los responsables.

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La SSC indicó que dos de los heridos murieron tras ser atendidos en hospitales.|Guillermo Chavarría/Azteca Noticias

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