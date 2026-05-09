Se desata balacera en inmediaciones de Tepito; hay 5 lesionados

Al menos cinco personas resultaron heridas por una balacera que se registró en calles de la colonia Tepito en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

Primeros reportes indican que se trató de un ataque directo ocurrido entre las calles Peñón y Tenochtitlan, cuando sujetos abrieron fuego en la colonia Tepito.

Balacera en #Tepito



Una balacera registrada en la calle Tenochtitlán, en el barrio de Tepito, dejó al menos cuatro personas lesionadas por impactos de bala. De acuerdo con reportes, se trató de un ataque directo.



La @SSC_CDMX informó que dos de las víctimas murieron tras ser… pic.twitter.com/2pkapeTb99 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 9, 2026

SSC confirman dos muertos por balacera en Tepito

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que dos personas heridas fueron llevadas al hospital Balbuena, donde perdieron la vida, mientras que otra más se encuentra en el Gregorio Salas.

Elementos de la SSC acordinaron la zona por seguridad y la Fiscalía capitalina informó que ya se abrió una carpeta de investigación para dar con los hechos y los responsables.