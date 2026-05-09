¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 9 de mayo 2026? Estaciones cerradas y avance de trenes EN VIVO
Afectaciones por estaciones cerradas por trabajos en el Metro CDMX y avance de trenes de las 12 Líneas hoy 9 de mayo 2026; toda la información en vivo.
Se mantienen las afectaciones por labores de mantenimiento en el Metro CDMX, este sábado 9 de mayo de 2026. Mantente actualizado con nuestra información en vivo sobre el avance de las 12 líneas..
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 9 de mayo 2026? Estaciones cerradas y avance de trenes EN VIVO
Estaciones cerradas en la Línea 2
Tome en cuenta que por labores de mantenimiento en estaciones cerradas, en algunas líneas del metro CDMX; en la Línea 2 son tres: San Antonio Abad, Nativitas y Portales.