Madrugada caótica y violenta en CDMX: Choque en Periférico, carambola con Metrobús y ataque armado en la Guerrero

La madrugada de este sábado estuvo marcada por accidentes viales, movilización policiaca, además de violencia en distintos puntos de la Ciudad de México. Desde un aparatoso choque en Periférico Sur hasta una carambola con una unidad del Metrobús y un ataque armado que resultó en homicidio en la colonia Guerrero; hechos provocaron afectaciones viales, lesionados y una intensa presencia de cuerpos de emergencia, sobre todo en el choque múltiple.

¿Qué pasó con el choque en Periférico Sur y por qué hubo afectaciones viales?

Uno de los incidentes más aparatosos ocurrió sobre Anillo Periférico Sur, casi esquina con la calle Zapote, en la colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan. De acuerdo con los primeros reportes, minutos después de la medianoche un joven conductor perdió el control de su automóvil y terminó impactándose contra la base de una señalética urbana.

La fuerza del siniestro derribó la estructura metálica, que cayó sobre la aguja de incorporación hacia los carriles laterales. Aunque el accidente generó una importante movilización de servicios de emergencia y afectaciones al tránsito vehicular, las autoridades confirmaron que el conductor resultó ileso. Sin embargo, fue detenido para responder por los daños ocasionados a la infraestructura pública. Elementos de emergencia trabajaron durante varios minutos en la remoción de escombros y liberación de la vialidad.

Fuerte accidente en CDMX 💥 🚗



Un joven conductor perdió el control de su auto y se impactó contra la base de una señalética en la colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan.



La fuerza del choque derribó la estructura metálica, que cayó sobre la incorporación a carriles laterales… pic.twitter.com/nPv9xFM9Ms — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 9, 2026

¿Cómo fue la carambola que involucró a una unidad del Metrobús?

Horas más tarde, otra fuerte movilización por un siniestro se registró en el cruce de Cafetales y Rancho Recoveco, en la colonia Hacienda de Coyoacán. Según reportes preliminares, el conductor de una camioneta de tres y media toneladas perdió el control e impactó a varios vehículos, provocando una carambola. En medio del accidente, una unidad del Metrobús intentó esquivar a los automóviles involucrados, pero terminó golpeada sobre el costado derecho.

La maniobra de emergencia y el frenado repentino dejaron al menos ocho pasajeros lesionados, aunque ninguno de gravedad. Paramédicos atendieron a los afectados en el sitio y algunos recibieron pases médicos para una valoración posterior. La circulación en la zona permaneció afectada mientras personal de tránsito retiraba las unidades involucradas y las aseguradoras realizaban las diligencias correspondientes.

#MientrasDormía| Choque y carambola en Coyoacán deja al menos 8 personas lesionadas.



El conductor de un vehículo perdió el control e impactó varios autos y incluida una unidad del Metrobús en Cafetales y Rancho Recoveco.



Servicios de emergencia atendieron a los afectados. pic.twitter.com/t9xEvU8loI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 9, 2026

Asesinan a hombre a tiros en calles de la colonia Guerrero

La violencia sacudió a la alcaldía Cuauhtémoc. Esto luego que durante la pasada noche, un hombre fue asesinado a balazos en el cruce de las calles Héroes y Magnolia, en la colonia Guerrero. Testigos señalaron que sujetos armados dispararon directamente contra la víctima, quien recibió al menos tres impactos de bala, uno de ellos en la cabeza.

#MientrasDormía| Un hombre fue asesinado a tiros en calles de la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc.



Vecinos reportaron múltiples detonaciones; la víctima recibió al menos tres impactos de bala, uno de ellos en la cabeza.



Vía: @AntonioHuitzil2 pic.twitter.com/crGmU2pFV5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 9, 2026

Vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar las detonaciones. Paramédicos acudieron al lugar, pero únicamente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras peritos de la Fiscalía capitalina realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes acerca de este ataque armado, que por el momento no ha dejado a personas detenidas.

Los hechos reflejan una nueva jornada de accidentes y violencia en la capital del país, donde la seguridad vial y la inseguridad continúan siendo temas que preocupan a miles de ciudadanos; ¿qué medidas hacen falta para reducir estos incidentes en la CDMX?

