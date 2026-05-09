Megaoperativo en la GAM: Aseguran 5 toneladas de autopartes robadas, droga y un arma de fuego

Un fuerte operativo de seguridad sacudió la a la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM). Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía capitalina, la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional, realizaron cateos simultáneos en la colonia Guadalupe Insurgentes, donde fueron aseguradas cinco toneladas de autopartes robadas, presunta droga y un arma de fuego.

Cabe decir que las acciones sucedieron como parte de investigaciones relacionadas con posibles actividades ilícitas en la zona norte de la capital. Durante los operativos fueron detenidos un hombre de 54 años y una mujer de 53, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

#CDMX | Autoridades capitalinas realizaron dos cateos simultáneos en la colonia Guadalupe Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero, en un operativo conjunto entre @SSC_CDMX , @FiscaliaCDMX , @SEMAR_mx y @GN_MEXICO_



👥 Fueron detenidos un hombre de 54 años y una mujer de 53.… pic.twitter.com/56RTl6almB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 9, 2026

¿Autopartes robadas? Esto encontraron las autoridades durante los cateos en la GAM

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, en los inmuebles intervenidos se localizaron piezas de vehículos con reporte de robo, además de una importante cantidad de autopartes cuyo origen será investigado por las autoridades.

También se aseguró un arma de fuego corta con cartuchos útiles, así como más de 300 dosis de posibles narcóticos, entre ellos sustancias con características similares a la metanfetamina, cocaína y marihuana.

Las autoridades señalaron que uno de los predios intervenidos era vigilado desde hacía ya varias semanas debido a una serie de denuncias ciudadanas, además de trabajos de inteligencia.

#Importante | En el marco de la Estrategia de Combate al Robo de Vehículos y Autopartes instruida por la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM y resultado de trabajos de investigación e inteligencia, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron dos órdenes de cateo en @TuAlcaldiaGAM, donde… pic.twitter.com/mv9HmMqN3Q — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) May 9, 2026

Megaoperativo en CDMX: Decomisan toneladas de autopartes, narcóticos y un arma en la Gustavo A. Madero

El despliegue fue realizado de manera conjunta entre la SSC CDMX, agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, personal de la Marina y elementos de la Guardia Nacional.

La movilización llamó la atención de vecinos de la colonia Guadalupe Insurgentes, quienes observaron el ingreso de unidades oficiales y personal armado en distintos puntos de la zona.

¿Qué pasará con los inmuebles asegurados en la GAM?

Después de concluir las diligencias, ambos predios quedaron bajo resguardo policial y fueron sellados mientras continúan las investigaciones para determinar si existía una red dedicada al robo y comercialización ilegal de autopartes en la capital.

Las autoridades también investigan posibles vínculos de los detenidos con otros delitos relacionados con narcomenudeo y robo de vehículos. Cabe decir que el robo de autopartes sigue siendo uno de los delitos con mayor impacto en la Ciudad de México. Ahora, este nuevo decomiso abre otra pregunta: ¿qué tan grande es realmente el mercado ilegal de piezas robadas en la capital del país?