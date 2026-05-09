Marchas HOY en CDMX: Manifestaciones y bloqueos EN VIVO | 22 concentraciones
¡Que no te sorprendan! Estas son las marchas y concentraciones programadas para el día de hoy sábado 9 de mayo de 2026 en diversos punto de CDMX.
La Ciudad de México enfrenta este sábado 9 de mayo de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías; te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas.
En este minuto a minuto EN VIVO de Azteca Noticias, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.
Marchas HOY en CDMX: Manifestaciones y bloqueos EN VIVO | 22 concentraciones
Marcha de la Diversidad 2026 recorrerá calles de Tláhuac este sábado
Integrantes del Movimiento por la Diversidad en Tláhuac realizarán este sábado la “7ª Marcha de la Diversidad Tláhuac 2026” para exigir respeto, igualdad y reconocimiento pleno a los derechos de la comunidad LGBTTTIQA+. La movilización está programada para las 12:00 horas y partirá de la Glorieta “Paso del Conejo”, ubicada en el cruce de Avenida Tláhuac y Acueducto, con destino a la sede de la Alcaldía Tláhuac. Autoridades no descartan afectaciones viales en la zona, así como la participación de otras organizaciones sociales y un evento artístico-cultural al finalizar la marcha.
#PrecauciónVial | A las 12:00 horas considera marcha de Av. Tláhuac y Av. Acueducto, colonia. San Francisco Tlaltenco con destino Av. Tláhuac y Nicolás Bravo, alcaldía Tláhuac.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 9, 2026
¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?
De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para este sábado 9 de mayo de 2026 se tienen previstas:
1 marchas
11 concentraciones
24 eventos de esparcimiento
Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.
#ReporteVial | Te compartimos las previsiones y movilizaciones programadas para este sábado 09 de mayo de 2026. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/tEwjYl2lA7— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 9, 2026