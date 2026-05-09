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Marchas HOY en CDMX: Manifestaciones y bloqueos EN VIVO | 22 concentraciones

¡Que no te sorprendan! Estas son las marchas y concentraciones programadas para el día de hoy sábado 9 de mayo de 2026 en diversos punto de CDMX.

EN VIVO | Marchas hoy en CDMX: Manifestaciones y bloqueos hoy sábado 9 de mayo de 2026
Bloqueos, marchas y concentraciones hoy en CDMX: Imagen con carácter de ARCHIVO|OVIAL_SSCCDMX

Escrito por: Arturo Engels

La Ciudad de México enfrenta este sábado 9 de mayo de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías; te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas.

En este minuto a minuto EN VIVO de Azteca Noticias, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.

Marchas HOY en CDMX: Manifestaciones y bloqueos EN VIVO | 22 concentraciones

Marcha de la Diversidad 2026 recorrerá calles de Tláhuac este sábado

Integrantes del Movimiento por la Diversidad en Tláhuac realizarán este sábado la “7ª Marcha de la Diversidad Tláhuac 2026” para exigir respeto, igualdad y reconocimiento pleno a los derechos de la comunidad LGBTTTIQA+. La movilización está programada para las 12:00 horas y partirá de la Glorieta “Paso del Conejo”, ubicada en el cruce de Avenida Tláhuac y Acueducto, con destino a la sede de la Alcaldía Tláhuac. Autoridades no descartan afectaciones viales en la zona, así como la participación de otras organizaciones sociales y un evento artístico-cultural al finalizar la marcha.

¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para este sábado 9 de mayo de 2026 se tienen previstas:

1 marchas

11 concentraciones

24 eventos de esparcimiento

Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.

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