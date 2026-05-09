Golpea a su pareja y presume trabajar en la FGR tras ser detenido en Coyoacán, CDMX

Un nombre identificado como Humberto "N" fue detenido al sur de la Ciudad de México trasera acusado por su pareja de haber la golpeado en la alcaldía Coyoacán.

Este sujeto sería el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Fiscalía General de la República (FGR) y se identificó con una credencial que lo acredita como personal de la FGR.

Policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) lo arrestaron y fue puesto a disposición ante la gente del ministerio público en la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar.

La captura de Humberto "N", de 68 años, ocurrió la noche de este jueves a las 23:30 horas en la misma alcaldía.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Oficiales de la #SSC de la #CiudadDeMéxico detuvieron a un sujeto que, al parecer, agredió físicamente a su pareja sentimental, en calles de la alcaldía @Alcaldia_Coy.



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Así ocurrió la agresión contra una mujer en la colonia El Rosedal

Los hechos sucedieron cuando los policías realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia El Rosedal, y fueron alertados vía frecuencia de radio, de una denuncia de violencia familiar, en el cruce de las avenidas Prolongación División del Norte y Miguel Ángel de Quevedo.

La víctima, una mujer de 51 años de edad, presentaba visibles lesiones en el rostro y mencionó que su pareja la golpeó derivado de una discusión.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) diagnosticaron a la mujer con una lesión por contusión con herida de aproximadamente dos centímetros en la frente del lado derecho más hematoma, pero no fue necesario llevarla a un hospital.

Además, al lugar acudió una unidad de apoyo de Atención de Violencia de Género / Violencia Contra la Mujer, cuyo personal orientó a la afectada a recibir apoyo legal y psicológico en las instalaciones del gobierno de la Ciudad de México.