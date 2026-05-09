Su hijo cayó en contradicciones ¿Qué pasó con Teresa Guadalupe? Madre sigue desaparecida en CDMX

Teresa Guadalupe Molina Hernández está desaparecida. La mujer de 55 años es una madre de familia que no ha sido localizada desde el 25 de abril de 2026, pero su hijo Fernando Yael "N" es el principal sospechoso a pesar de ser quien denunció el caso de su mamá.

El caso está lleno de dudas y contradicciones, pues después de lo que declaró su hijo, la investigación arrojó algo diferente y ello llevó a que fuera detenido y encarcelado en el Reclusorio Norte.

#DóndeEstá | Teresa Guadalupe Molina Hernández, de 55 años de edad, fue vista por última vez el pasado 25 de abril del presente año, en la su domicilio ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, #CDMX.



Si tienes información que ayude a dar con su paradero no dudes en acercarte… pic.twitter.com/XqFfoukqDs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 1, 2026

Cronología del caso Teresa Guadalupe, mamá desaparecida en CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México comenzó a investigar el caso, pero con el curso de la indagatoria para encontrar a Teresa Guadalupe, se revelaron datos clave que parecen mostrar que pasó otra cosa.

Ante la ausencia de la mujer, se generó el boletín junto con la Comisión de Búsqueda de Personas con el folio D/01524/2026/CBP



1 de mayo de 2026

Fernando Yael "N" acudió a presentar el reporte de la desaparición de su mamá, de acuerdo con la fecha que se muestra en el boletín de búsqueda. Azteca Noticias supo que ese día, el joven estaba acompañado de un primo el día que presentó la denuncia.



25 de abril de 2026

Esta fecha quedó registrada como el día de la desaparición, es decir, aunque ella fue reportada como desaparecida hasta mayo, fue vista por última vez el 25 de abril de 2026.

El último lugar donde se le vio fue en su casa en la calle Grabados 286 en la colonia 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza.

Al ser vista por última vez vestía un top de tiras negro, mayones negros, calcetas balncas y tenis blancos, pero ya no se supo nada de ella.



5 de mayo de 2026

La Fiscalía cateó la casa de Teresa Guadalupe, donde solo vivía con Fernando Yael "N", y fueron localizados indicios biológicos que fortalecen la hipótesis de que la víctima fue agredida en el lugar



7 de mayo de 2026

Fernando Yael "N" fue detenido en el cruce de la calle Fray Servando Teresa de Mier y calle Simón Bolívar, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, cerca de la cantina La Mundial.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) lo trasladaron al Reclusorio Norte por su probable participación en la desaparición de su mamá.

🚨 @FiscaliaCDMX informó la detención de Fernando “N” en @A_VCarranza por su probable participación en la desaparición de su madre.



Agentes de la @PDI_FGJCDMX hallaron pruebas que contradicen su versión y, en un cateo, localizaron indicios biológicos en el domicilio.



Fue… pic.twitter.com/CB3BSIFj5a — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 8, 2026

¿Qué dijo Fernando Yael "N" de la desaparición de su mamá?

El hijo de Teresa Guadalupe declaró que el 25 de abril de 2026 su mamá había salido de su domicilio rumbo al Centro Histórico de la CDMX y que, desde entonces, desconocía su paradero.

Tras contar con esa pista, las autoridades comenzaron a investigar, pero tras el análisis de cámaras, telefonía y el trabajo de la Policía de Investigación indican que hay evidencia que contradice esa versión.

Hijo de Teresa Guadalupe se queda en la cárcel, pero ella no aparece

El joven fue vinculado a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares agravada, pero Teresa Gudalupe Molina Hernández aún no sido localizada.

Luego de una audiencia realizada el 8 de mayo, un juez le dictó prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

