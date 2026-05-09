FGR gana millonaria residencia de Emilio Lozoya en Las Lomas tras juicio de extinción de dominio

La FGR acreditó que la casa de Emilio Lozoya, Exdirector de PEMEX, con un valor de 51 millones de pesos, fue adquirida con recursos de procedencia ilícita, relacionados con la venta a sobrecosto de la planta “Agronitrogenados”, propiedad de Altos Hornos de México. Por tal motivo un juez declaró procedente la extinción de dominio de esta residencia ubicada en la Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Residencia de Emilio Lozoya pasa al patrimonio del Estado

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una resolución favorable para que una residencia vinculada a Emilio Lozoya, exdirector de PEMEX, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo y valuada en más de 51 millones de pesos, pase al patrimonio del Estado mediante un juicio de extinción de dominio.

La resolución fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, luego de que Emilio Lozoya promoviera un juicio de amparo para intentar frenar la acción legal impulsada por la FGR. Sin embargo, el tribunal confirmó la sentencia de segunda instancia que declaró procedente la extinción de dominio sobre la propiedad ubicada en la colonia Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La #FGR a través de #FECOR, obtuvo una resolución favorable que confirmó como procedente la acción de extinción de dominio sobre una residencia, que era propiedad de Emilio “N”, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la #CDMX, valuada en más de 51 millones de pesos. Se… pic.twitter.com/X6cMJ8Dtym — FGR México (@FGRMexico) May 9, 2026

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación estuvo a cargo del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en materia de Extinción de Dominio, perteneciente a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), instancia que presentó el recurso de apelación correspondiente.

El inmueble se acreditó con recursos de operaciones ilícitas

La dependencia federal detalló que, con base en las pruebas recabadas durante las investigaciones, se acreditó que el inmueble fue adquirido con recursos relacionados con operaciones ilícitas derivadas de la venta a sobreprecio de una planta durante la administración de Emilio Lozoya como director de PEMEX.

La @FGRMexico acreditó que la casa de Emilio Lozoya, exdirector de @Pemex, con un valor de 51 millones de pesos, fue adquirida con recursos de procedencia ilícita, relacionados con la venta a sobrecosto de la planta “Agronitrogenados”, propiedad de Altos Hornos de México. P



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El procedimiento judicial inició en 2021, cuando la FGR presentó la demanda de extinción de dominio. En una primera resolución, la Juez Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio determinó que la acción no era procedente.

Tras esa decisión, la Fiscalía interpuso un recurso de apelación ante el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Civil, instancia que revocó la sentencia inicial y declaró procedente la extinción de dominio sobre el inmueble.