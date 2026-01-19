Se desata tiroteo en Iztapalapa: Balean a dos hombres en Barrio San Pedro y vecinos limpian la sangre

La violencia se hizo presente nuevamente en la zona oriente de la capital. Una intensa movilización policial se registró durante la noche en el corazón de la alcaldía Iztapalapa, luego de que un ataque armado dejara como saldo preliminar a dos hombres lesionados por proyectil de arma de fuego en las calles del Barrio San Pedro.

Los hechos ocurrieron específicamente en el cruce de las calles Cerradas de Dolores y Allende. De acuerdo con los reportes vecinales y la información preliminar, la tranquilidad de la zona se vio interrumpida por múltiples detonaciones, lo que generó alerta inmediata entre los habitantes.

¿Qué pasó en Iztapalapa? Vecinos lavan la sangre de la escena

Tras el cese de los disparos, testigos encontraron a dos hombres tendidos sobre la cinta asfáltica; ambos presentaban impactos de bala en las piernas. De inmediato, se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911.

Sin embargo, ante la demora de las ambulancias y la urgencia médica, fueron los propios vecinos quienes decidieron no esperar más. Subieron a los heridos a un vehículo particular para trasladarlos a un hospital cercano y evitar que se desangraran.

#AlMomento | Se registra #tiroteo en Iztapalapa, en #CDMX



El saldo preliminar es de dos personas lesionadas por proyectil de arma de fuego.



El reporte de @PLATA11CDMX https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/itkFVWpgBz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 19, 2026

Minutos después, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México arribaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las primeras diligencias. Pese al despliegue operativo en el perímetro para dar con los responsables del tiroteo, hasta el momento no se reportan personas detenidas.

En el lugar de los hechos, imágenes de testigos mostraron a los propios habitantes lavando con agua y escobas las manchas hemáticas que quedaron sobre el pavimento tras el ataque, mientras los oficiales recababan testimonios.

¿Qué hacer ante una balacera o situación de riesgo?

Ante el incremento de reportes de violencia en diversas zonas de la CDMX, las autoridades de Protección Civil y Seguridad recomiendan seguir protocolos estrictos para salvaguardar la integridad física durante un tiroteo:



Tírate al suelo: Lo primordial es reducir tu silueta. Si escuchas detonaciones, arrójate al piso inmediatamente y busca refugio detrás de una pared sólida o un vehículo (el motor ofrece la mejor protección). No intentes grabar: La curiosidad puede ser fatal. Evita asomarte por ventanas o balcones para ver qué sucede; las balas perdidas son una causa común de lesiones en estas situaciones. Conserva la calma y no corras: Si estás en la calle, no corras en línea recta. Busca refugio en el local o vivienda más cercano y permanece allí hasta que las autoridades confirmen que la zona es segura. Reporta con precaución: Llama al 911 o utiliza el botón de auxilio de la App Mi Policía solo cuando estés a salvo. Proporciona ubicación exacta y detalles breves.

Números de emergencia en CDMX: