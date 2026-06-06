Bloqueo en Av. México Coyoacán HOY: Tramo cerrado y alternativas viales en la Benito Juárez
Distintas manifestaciones traerán afectaciones en la capital tales como marchas CDMX y bloqueos; consulta las alternativas viales en vivo hoy 6 de junio 2026.
Que no te tome por sorpresa la presencia de manifestantes en las calles principales de la capital, entre ellas las marchas CDMX programadas para hoy sábado 6 de junio 2026. Sigue las alertas de tráfico en vivo.
Marchas CDMX HOY: Cierres viales y otras afectaciones en las principales calles de la capital EN VIVO
¿Cómo evitar el cierre en Av. México Coyoacán? Vías alternas por manifestantes
Toma tus precauciones, pues hay un cierre de circulaciónen Av. México Coyoacán desde Puente Xoco hasta Carrillo Puerto.
Como rutas alternas para evitar los retrasos en la zona, las autoridades viales sugieren utilizar la Avenida Universidad y la Avenida División del Norte.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Av. México Coyoacán desde Puente Xoco hasta Carrillo Puerto, alcaldía Benito Juárez, por manifestantes. #AlternativaVial Universidad y División del Norte. pic.twitter.com/9Lagpx2pBk— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 6, 2026
Bloqueo en el Centro Histórico: ¿Cómo evitar las calles cerradas alrededor del Zócalo?
Se mantiene el cierre a la circulación en las calles inmediatas a la Plaza de la Constitución (Zócalo de la CDMX) debido a la presencia de manifestantes.
Para evitar las complicaciones viales, las autoridades recomiendan utilizar como alternativas el Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Honorables Congreso de la Unión, Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga y el Eje Central Lázaro Cárdenas.
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en vialidades inmediatas a Plaza de la Constitución, por manifestantes en la zona. #AlternativaVial Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, H. Congreso de la Unión, Fray Servando T. de Mier, Izazaga y Eje Central. pic.twitter.com/xbTXxh8uxG— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 6, 2026
Cierre en Paseo de la Reforma HOY: Qué calles están cerradas y alternativas viales
¿Atrapado en el tráfico? Paseo de la Reforma está cerrado en ambos sentidos de la Diana a Violeta. Evita la zona con estas alternativas viales en CDMX.
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en ambos sentidos de Reforma entre la Glorieta de la Diana Cazadora y Violeta, por #LaOlaMásGrandeDelMundo. #AlternativaVial Circuito Interior y Chapultepec. pic.twitter.com/xLLRv8B7KM— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 6, 2026
Cierre de circulación en Reforma
Toma en cuenta que está cerrada la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma.
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en ambos sentidos de Reforma entre la Glorieta de la Diana Cazadora y Av. Insurgentes, por evento en el Ángel de la Independencia. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/okWWD8nOtl— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 6, 2026