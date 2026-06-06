¡Sustazo en Iztacalco! Cortocircuito genera nube de humo e intensa movilización

Momentos de tensión se vivieron en calles de la alcaldía Iztacalco, luego de que una falla eléctrica al interior de una tienda de conveniencia provocara una fuerte acumulación de humo, además de la intensa movilización de cuerpos de emergencia, luego de un cortocircuito.

El incidente ocurrió en el cruce de avenida Plutarco Elías Calles y Playa Erizo, en la colonia Reforma Iztaccíhuatl, en donde vecinos y automovilistas observaron la presencia de humo mientras salía del establecimiento, situación que generó alerta y preocupación entre quienes transitaban por la zona. Apesar de la magnitud del incidente, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas.

Alerta en Iztacalco: ¿Qué provocó la acumulación de humo?

¿Qué pasó en Reforma Iztaccíhuatl? De acuerdo con los primeros reportes, la emergencia se originó debido a un cortocircuito en un refrigerador ubicado dentro de la tienda. La falla eléctrica provocó una importante concentración de humo en el interior del negocio, situación que obligó a activar los protocolos de seguridad y solicitar la intervención inmediata de los servicios de emergencia.

Después de recibir el reporte, elementos de emergencia acudieron al sitio para inspeccionar el inmueble y descartar riesgos mayores. Los equipos especializados realizaron una revisión de las instalaciones eléctricas para confirmar que no existiera peligro de incendio o alguna falla adicional que pudiera poner en riesgo a trabajadores y clientes.

Durante varios minutos, empleados y personas que se encontraban cerca del lugar desconocían la causa del incidente, lo que incrementó la alarma. Asimismo, llevaron a cabo labores de ventilación para dispersar el humo acumulado y restablecer las condiciones de seguridad dentro del establecimiento.

¿Hubo afectaciones o evacuaciones en Iztacalco?

Las autoridades informaron que la situación fue controlada de manera oportuna y que no fue necesario realizar evacuaciones masivas en la zona. La rápida respuesta de los cuerpos de emergencia permitió evitar que el incidente escalara a una situación de mayor riesgo.

Especialistas en protección civil advierten que las fallas eléctricas continúan siendo una de las principales causas de incendios en comercios y viviendas. Por ello, recomiendan realizar revisiones periódicas a refrigeradores, sistemas de enfriamiento, cableado y conexiones eléctricas para detectar anomalías antes de que representen un peligro. Aunque este incidente terminó sin consecuencias graves, sirve como recordatorio de la importancia del mantenimiento preventivo para evitar emergencias que puedan poner en riesgo vidas y patrimonio.