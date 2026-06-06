Tragedia en Paseo de las Lilas: Choque en carretera México-Toluca deja un muerto y caos en Cuajimalpa

Un fatal choque se registró durante la mañana de este sábado en la incorporación a la carretera México-Toluca hacia Paseo de las Lilas en la alcaldía Cuajimalpa, que dejó como saldo preliminar a una persona muerta a otra lesionada y severas afectaciones a la circulación en una de la zonas con mayor tránsito en la zona poniente de la Ciudad de México.

Este siniestro movilizó a los servicios de emergencias, elementos de seguridad y a personal de transito, mientras decenas de automovilistas quedaron atrapados en lasrgas filas con rumbo a Constituyentes y otras vialidases de conexión en la alcaldía Cuajimalpa.

¿Qué pasó en la incorporación de carretera México-Toluca a Paseo de las Lilas?

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil se vio involucrado en un fuerte choque mientras circulaba por la incorporación de la carretera México-Toluca con dirección a Paseo de las Lilas. Después del impacto, parte del motor de uno de los vehículos comenzó a incendiarse, por lo que se generaron momentos de tensión entre los conductores que circulaban por la zona.

Los paramédicos atendieron a la mujer lesionada en el lugar del siniestro y posteriormente se realizaron las maniobras necesarias para su valoración Médica. Mientras tanto, peritos y autoridades comenzaron con las diligencias correspondeintes tanto para determinar las causas del siniestro, como para realizar el levantamiento del cuerpo del fallecido. Hasta el momento de la redacción de este nota, no se reveló la identidad de las personas involucradas.

En seguimiento al choque registrado, informamos que una femenina de 40 años resultó lesionada, mientras que un masculino de 47 años fue dictaminado sin signos vitales por servicios médicos. Se realizaron labores de limpieza del área para restablecer la circulación en condiciones… — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 6, 2026

Bomberos de la Ciudad de México respondieron a la emergencia registrada en las inmediaciones de la colonia Palo Alto: “informamos que en la vía pública se encontró impactado un vehículo particular contra un muro de contención, saliendo dañado de la parte frontal en su totalidad”.

Mediante sus redes sociales, los Bomberos CDMX tambiénm informaron que una mujer, de aproximadamente 40 años, resultó lesionada, mientras que un hombre, de 47 años, fue dictaminado sin signos vitales por servicios médicos.

