Suspenden trámites vehiculares en CDMX; Semovi explica por qué: ¿Qué pasará con tu licencia en CDMX?

¡Atención automovilistas de la CDMX! Las autoridades informaron este viernes 5 de junio de 2026 que los trámites de control vehicular se suspenden hasta nuevo aviso, pero ¿qué pasará con la licencia de conducir permanente? Aquí los detalles

Este anuncio fue compartido de manera oficial por la Secretaría de Movilidad (Semovi), la cual explicó que pasará con aquellos documentos importantes para los automovilistas y el motivo por el cual fueron suspendidos los trámites.

¿Por qué la Semovi suspendió trámites vehiculares en CDMX?

De acuerdo con la Semovi de la CDMX, esta situación se debe a una falla en una plataforma externa a la dependencia, en la que se realiza la verificación de los datos de las unidades particulares.

"La Secretaría de Movilidad lamenta los inconvenientes ocasionados por esta situación y reitera su compromiso de mantener informada a la ciudadanía sobre los avances en la normalización del servicio", expresó en un comunicado.

Esto pasará con los trámites vehiculares tras falla en sistema

La dependencia gubernamental explicó que para evitar afectaciones a las y los automovilistas, la Semovi se pondrá en contacto con cada uno que esté en proceso de algún trámite.

Esta alternativa será mediante el correo electrónico notificacion.semovi@cdmx.gob.mx y vía telefónica desde el número 55 1364 0326.

La Semovi informó que buscará a las personas que tengan una cita programada para algún trámite vehicular y así poder reagendarla para evitar afectaciones.

¿Y la licencia de conducir permanente? Esto pasará con el trámite

Sobre el trámite de las licencias de conducir permanente en la CDMX, indicó qué pasará al respecto con este documento necesario para cientos de automovilistas.

Los módulos que ofrecen el servicio para la expedición de la licencia permanentemente, Tipo A y Tipo B, continúan ofreciendo atención.

Para agendar una cita se pueden realizar en la página: https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/vehiculos-particulares/modulos-decontrol-vehicular-y-licencias ingresando con la cuenta Llave CDMX o bien, de forma presencial.

Los servicios de atención son de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas; y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.