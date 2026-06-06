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Metro CDMX | Lo que debes saber sobre el servicio HOY: Retiro de tren en Línea 7

Sigue el reporte EN VIVO del Metro de CDMX hoy 6 de junio de 2026. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.

Metro CDMX HOY: ¿Qué pasa en líneas y estaciones este sábado 6 de junio de 2026?
Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos, avance de trenes y posibles cierres en las líneas del Sistema de Transporte Colectivo.|Arturo Engels

Escrito por: Arturo Engels

¡Llega a tiempo a tu destino! Si eres usuario frecuente del Metro CDMX, en este minuto a minuto de Azteca Noticias podrás mantenerte informado acerca del avance de trenes, retrasos, incidencias, aglomeraciones y cualquier afectación registrada en las 12 líneas de la red.

En este reporte te detallamos EN VIVO los pormenores de la jornada de este sábado 6 de junio de 2026. Consulta aquí qué pasa en las estaciones y cómo avanza la operación del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

Metro CDMX: Lo que debes saber sobre el servicio HOY, sábado 6 de junio de 2026

Recomendaciones de Azteca Noticias para usuarios del Metro CDMX

En Azteca Noticias te dejamos estas recomendaciones para mejorar tu experiencia al viajar en el Metro:

Planea tus trayectos: evita la hora pico si es posible y considera rutas alternas como RTP o Metrobús en zonas críticas (Hidalgo, Indios Verdes, Pantitlán).

Prepárate para demoras: los trenes vacíos están disponibles desde las terminales.

Reporta emergencias o situaciones de inseguridad: acude al personal del Metro o a la SSC.

Mantente al tanto: síguelos en X (@MetroCDMX) para avisos en tiempo real

Sigue todos los días el minuto a minuto del Metro CDMX de Azteca Noticias.

Revisión de tren en Línea 8: Metro HOY

¿Qué pasa en Línea 8? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre la revisión de un tren en la Línea 8, que va de Garibaldi a Constitución de 1917.

Metro hoy: Esperas y detenciones en Línea 3

Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportan detenciones y esperas de más de cinco minutos en estaciones de la Línea 3, que va de metro Indios Verdes a metro Universidad.

Retiro de tren en Línea 7

¿Qué pasa en Línea 7? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre el retiro de un tren para revisión en la Línea 7, por lo que la marcha es lenta en esta ruta.

Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy

Desde las 6:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas, conforme al horario establecido para los sábados. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) opera con normalidad luego de la reapertura de los tramos que permanecieron cerrados por los trabajos de modernización realizados en los últimos años.

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