Vecino se enoja y le dispara dos veces a su “némesis” de la colonia Presidentes, en Iztapalapa

Lo que comenzó como una discusión más entre dos vecinos que arrastraban "viejas rencillas", terminó en un intento de homicidio en las calles de la alcaldía Iztapalapa. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) detuvieron a un hombre de 31 años, acusado de disparar en dos ocasiones contra su rival tras una riña en la colonia Presidentes de México.

Los hechos violentos ocurrieron en el cruce de las calles Félix Ortiz y Mariano Arista. De acuerdo con el reporte oficial, agentes que patrullaban la zona fueron alertados por una mujer de 52 años, quien pidió auxilio tras escuchar las detonaciones.

Balacera en Iztapalapa: De los insultos a las armas

Según el testimonio de la familiar de la víctima, el conflicto no fue fortuito. Ambos hombres sostenían una rivalidad añeja; regularmente se insultaban y, en ocasiones anteriores, ya habían llegado a los golpes. Sin embargo, esta vez la violencia escaló: durante la discusión, el agresor sacó un arma de fuego de entre sus ropas y disparó directamente contra su vecino.

La víctima recibió dos impactos de bala, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Oficiales de la #SSC detuvieron a un sujeto señalado como posible responsable de lesionar a su vecino con disparos de arma de fuego, con el que momentos antes tuvo una discusión y se agredieron físicamente, en calles de @Alc_Iztapalapa.



— SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 26, 2026

Intentó huir en un auto azul

Tras el ataque, el presunto responsable intentó escapar a bordo de un automóvil color azul. Gracias a la rápida reacción de los uniformados, el vehículo fue interceptado metros adelante.

Al realizarle la revisión de protocolo, se le aseguró una mochila tipo cangurera, un teléfono celular y el vehículo implicado.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica por el delito de lesiones dolosas por disparo de arma de fuego.