VIDEO | ¿Socavón en camino? Peligro en Circuito Interior tras tronido en carril

Un peligro para los conductores ha sido evidenciado para quienes circulan diariamente o tengan que pasar por Circuito Interior, una de las principales avenidas de la Ciudad de México (CDMX).

Las redes sociales fueron la plataforma en la que se dio a conocer un daño en la carpeta asfáltica en los carriles de un tramo de la vialidad, lo que expone un evidente riesgo para los cientos de automovilistas que pasan por este lugar ¿Podría generarse un socavón o hundimiento grave?

¿Qué pasó en Circuito Interior? Suelo de carriles se parte

En X y Facebook se hizo pública la existencia de un desperfecto en el piso. La versión que se ha contado es que vecinos reportaron un estruendo y la situación cambió al ver que una grita se formó en carriles de Circuito Interior.

El daño en el piso se registró sobre los carriles centrales, muy cerca de la zona de vías de la Línea 5 del Metro de la CDMX, que va de Pantitlán a Politécnico.

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¿Dónde se abrió el piso en Circuito Interior?

De acuerdo con un video que muestra la zona dañada, el piso se abrió casi llegando al Metro Oceanía, punto que conecta ya con la Línea B, que va de Ciudad Azteca a Buenavista.

El piso se tronó dejando una abertura a la altura de la calle Formosa, de la colonia Aquiles Serdán, alcaldía Venustiano Carranza, esto con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Hasta ahora no se ha informado sobre las causas que originaron este daño al suelo, por ejemplo, si se debió a alguna explosión. La grieta se generó muy cerca de una inmueble que pertenece al Sistema de Transporte Colectivo (STC) del Metro de la CDMX.

Ante el reporte que se hizo en rede sociales, la Unidad de Contacto del Secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX respondió que se informaría de lo sucedido a la Secretaría de Obras y Servicios capitalina para dar seguimiento a esta denuncia ciudadana.