Exigen justicia para repartidor detenido por apuñalamiento en Paseo de la Reforma; acusan error en captura

El entorno de la colonia Guerrero se convirtió en escenario de protestas encabezadas por allegados a Jonatan Waldo Retana. El grupo de inconformes bloqueó la intersección del Eje 1 Norte y la avenida Hidalgo con el fin de demandar transparencia en el proceso legal del joven tras ser detenido.

Automovilista es apuñalado en Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, en #CDMX; hay movilización de los servicios de emergencia en el lugar.



Información en desarrollo...



Vía @isidrocorro https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/wkDluCTIED — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 29, 2026

Manifestantes cierran vialidades en defensa de repartidor detenido

Waldo Retana, quien cuenta con 28 años, fue arrestado bajo el señalamiento de haber participado en un ataque con objeto punzocortante ocurrido en la zona de Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo.

Familia realiza bloqueo en la #Guerrero, CDMX



Familiares y vecinos de Jonathan Waldo cerraron Eje 1 Norte y Av. Hidalgo para exigir justicia.



Aseguran que fue detenido injustamente y piden acceso a cámaras del C5 para probar su inocencia.



Mientras tanto, Jonathan, repartidor… pic.twitter.com/nAcqVcGi2T — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 1, 2026

No obstante, las personas que lo respaldan defienden su inocencia bajo el argumento de que, durante la agresión, el implicado laboraba junto a su progenitora en un comercio de alimentos en la avenida México-Tenochtitlán.

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La defensa jurídica ha solicitado formalmente a las autoridades ministeriales la inspección de los dispositivos de grabación del sistema C2 y de edificios privados colindantes para ratificar su ubicación en el momento de los hechos.

Los manifestantes subrayaron que el acusado es un empleado de plataformas de entrega y padre de cuatro menores de edad. Por ahora, el señalado se encuentra recluido en el centro penitenciario Reclusorio Oriente, aguardando que el análisis de las pruebas fílmicas defina su futuro ante la ley.

Inestabilidad del suelo fractura el asfalto cerca del aeropuerto capitalino

El tránsito en el Circuito Interior sufrió una parálisis casi total durante un lapso de 12 horas debido a una fractura de grandes dimensiones que emergió en la carpeta asfáltica.

El incidente ocurrió específicamente en el cruce con la calle Formosa, ubicada en la colonia Aquiles Serdán, perímetro de la alcaldía Venustiano Carranza. Según diversos testimonios recopilados en plataformas digitales, el pavimento se quebró de manera abrupta, abriendo una zanja en los carriles de alta velocidad. Esta situación representó una amenaza directa para los conductores que se dirigían hacia la terminal aérea de la metrópoli.

🚧 Caos en CDMX



Una #grieta de hasta 6 metros colapsó carriles centrales de Circuito Interior, a la altura de Formosa, en @A_VCarranza



Afectó 3 carriles y provocó tráfico por casi 12 horas.



Informa @oscar_mendoza31 en #PrimeraLínea pic.twitter.com/uJlDOwsCke — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 1, 2026

La deformación del suelo, vinculada preliminarmente con un fenómeno geológico, se extendió por 6 metros de largo. La magnitud del daño comprometió el paso en tres carriles, provocando un embotellamiento masivo que afectó la movilidad en el sector septentrional de la urbe.

Habitantes de la zona reportaron haber percibido una detonación sonora momentos antes del hundimiento del material bituminoso. Ante la emergencia, cuerpos de vigilancia y cuadrillas de construcción arribaron para proteger el perímetro y examinar la gravedad de la avería.

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Fue hasta las horas de la madrugada cuando los operarios consiguieron cercar el punto crítico y dar inicio a las tareas de restauración, rellenando la oquedad para normalizar el flujo de autos paso a paso.

