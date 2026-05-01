Marchas hoy en CDMX : Guía completa EN VIVO en Día del Trabajo: Trabajadores bloquean Reforma
En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.
La Ciudad de México enfrenta este viernes 1 de mayo de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías.
En Azteca Noticias te recomendamos anticipar traslados, evitar zonas conflictivas y tomar rutas alternas para no quedar atrapado en el tráfico durante la jorada de este Día del Trabajo 2026.
Marchas hoy en CDMX : Guía completa EN VIVO en Día del Trabajo: Trabajadores bloquean Reforma
Marchas progamadas para hoy 1 de mayo: Día del Trabajo 2026
¿En dónde hay marchas? Movilizaciones que forman parte de la conmemoración del Día del Trabajo y que podrían generar bloqueos, cierres viales y tráfico intenso en el centro de la Ciudad de México:
Marcha de Unión Nacional de Trabajadores
La Unión Nacional de Trabajadores convocó a una marcha desde distintos puntos del Centro Histórico, como Eje Central con 5 de Mayo, Madero y Tacuba, con destino al Zócalo Capitalino, a partir de las 08:00 horas. Bajo la consigna “Justicia, Derechos y Dignidad Laboral”, cerca de 5 mil manifestantes exigirán mejores salarios, respeto a contratos colectivos y libertad sindical. No se descarta la llegada de contingentes adicionales.
Marcha de trabajadores del IMSS (activos, jubilados y pensionados)
Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social marcharán desde el Monumento a la Revolución hacia el Zócalo en dos horarios: 08:00 y 15:00 horas. Con un aforo estimado de 500 personas, la protesta se enmarca en el Día del Trabajo y busca defender derechos laborales, así como exigir la recuperación del régimen de pensiones y pagos por cesantía.
Marcha de oganizaciones sindicales y obreras
Diversas organizaciones sindicales, campesinas y sociales partirán a las 08:00 horas desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo, en una de las movilizaciones más numerosas del día, con hasta 10 mil asistentes. La marcha, denominada “1º de Mayo Campesino y Proletario”, reúne a colectivos como la CNTE, el SME y organizaciones estudiantiles. Las demandas giran en torno a derechos laborales, jornada de 40 horas y justicia social. Se anticipa alta concentración y posibles afectaciones viales en Paseo de la Reforma.
Trabajadores bloquean Paseo de la Reforma e Hidalgo
¿Qué pasa en Reforme? Nuestro compañero Isidro Corro nos reporta que un grupo de trabajadores subcontratados del metro bloquean Paseo de la Reforma e Hidalgo en el centro de la Ciudad de México; denuncian que no les han pagado y lo hacen justo en el Día del Trabajo 2026.
06:20 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación de Av. Paseo de la Reforma a la altura de Av. Hidalgo. #AlternativaVial Av. Insurgentes. pic.twitter.com/fdaaBv9KEN— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 1, 2026
¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?
De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el C5 Ciudad de México, para este viernes 1 de mayo de 2026 se tienen previstas:
5 marchas
12 concentraciones
21 eventos de esparcimiento
Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias, lo que podría provocar cierres, desvíos y tráfico intenso.