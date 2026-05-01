Marchas hoy en CDMX : Guía completa EN VIVO en Día del Trabajo: Trabajadores bloquean Reforma

¿En dónde hay marchas? Movilizaciones que forman parte de la conmemoración del Día del Trabajo y que podrían generar bloqueos, cierres viales y tráfico intenso en el centro de la Ciudad de México:

Marcha de Unión Nacional de Trabajadores

La Unión Nacional de Trabajadores convocó a una marcha desde distintos puntos del Centro Histórico, como Eje Central con 5 de Mayo, Madero y Tacuba, con destino al Zócalo Capitalino, a partir de las 08:00 horas. Bajo la consigna “Justicia, Derechos y Dignidad Laboral”, cerca de 5 mil manifestantes exigirán mejores salarios, respeto a contratos colectivos y libertad sindical. No se descarta la llegada de contingentes adicionales.

Marcha de trabajadores del IMSS (activos, jubilados y pensionados)

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social marcharán desde el Monumento a la Revolución hacia el Zócalo en dos horarios: 08:00 y 15:00 horas. Con un aforo estimado de 500 personas, la protesta se enmarca en el Día del Trabajo y busca defender derechos laborales, así como exigir la recuperación del régimen de pensiones y pagos por cesantía.

Marcha de oganizaciones sindicales y obreras

Diversas organizaciones sindicales, campesinas y sociales partirán a las 08:00 horas desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo, en una de las movilizaciones más numerosas del día, con hasta 10 mil asistentes. La marcha, denominada “1º de Mayo Campesino y Proletario”, reúne a colectivos como la CNTE, el SME y organizaciones estudiantiles. Las demandas giran en torno a derechos laborales, jornada de 40 horas y justicia social. Se anticipa alta concentración y posibles afectaciones viales en Paseo de la Reforma.