¿Vas a usar el Metro este 1 de mayo? Te mantenemos actualizado sobre su operación

Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO y minuto a minuto sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes previsiones antes de entrar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy viernes 1° de mayo de 2026.

¡Considera esta información! La estación Auditorio , de la Línea 7 que va de Barranca del Muerto a El Rosario, y la estación San Antonio Abad , de la Línea 2 que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, permanecen cerradas por trabajos de remodelación hasta nuevo aviso.