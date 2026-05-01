¿Vas a usar el Metro este 1 de mayo? Te mantenemos actualizado sobre su operación
¿Cómo va el avance de trenes en el Metro CDMX hoy Día del Trabajo? Revisa las condiciones del servicio en la red y toma previsiones en tus traslados.
Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO y minuto a minuto sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes previsiones antes de entrar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy viernes 1° de mayo de 2026.
¡Considera esta información! La estación Auditorio, de la Línea 7 que va de Barranca del Muerto a El Rosario, y la estación San Antonio Abad, de la Línea 2 que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, permanecen cerradas por trabajos de remodelación hasta nuevo aviso.
¿Se te hizo tarde? Sigue el avance del Metro CDMX en vivo hoy 1° de mayo
Alta afluencia en la estación Hidalgo
Usuarios reportan afluencia de pasajeros alta en Línea 2 estación Hidalgo. Anticipa tu salida.
Línea 2 con cierres
Recuerda que San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecen cerradas este fin de semana.
El viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo la Línea 2 funcionará en dos tramos: Tasqueña a Xola y Cuatro Caminos a Pino Suárez. pic.twitter.com/MviZSIeekI— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 29, 2026
Alta afluencia en línea 9
Usuarios reportan gran afluencia de pasajeros en la línea 9 del metro. ¡Anticipa tu salida!
Comienza el servicio a las 7:00
Recuerda que por ser día festivo, el Metro comienza a operar a partir de las 7am.
Recuerda nuestro horario de servicio en la Red 🕔: pic.twitter.com/ACACx2UfqE— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 30, 2026