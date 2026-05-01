Emma “N” era policía en Guadalajara y ahora es acusada de feminicidio

Emma Yesenia Rubí “N” era policía municipal en Guadalajara, sin embargo, ahora está bajo investigación por la desaparición y feminicidio de una mujer que fue privada de la libertad afuera de una tienda de abarrotes en la entidad..

La investigación de la Fiscalía de Jalisco llevó a la detención de la exoficial, como presunta responsable del asesinato de la mujer, quien fue localizada sin vida horas despues de ser privada de la libertad y las autoridades revelaron la causa de muerte de la víctima.

Víctima de feminicidio fue encontrada un día después de desaparecida

Los hechos ocurrieron entre agosto y septiembre de 2025, cuando la víctima fue privada de su libertad el 31 de agosto de ese año y su cuerpo fue localizado en un canal del municipio de El Salto el 1 de septiembre.

En estos hechos, de acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía de Jalisco, participaron dos hombres: uno de ellos preso por un delito del fuero federal, mientras que el otro falleció en Sinaloa.

Los dictámenes determinaron que la causa de muerte de la víctima fue asfixia mecánica por estrangulación ocurrida, según se presume, durante el tiempo que permaneció privada de la libertad.

Confirman que sospechosa de feminicidio era policía de Guadalajara

En estos hechos también habría participado Emma Yesenia Rubí “N”, detenida recientemente por Policías de Investigación de la Comandancia de El Salto, pertenecientes a la Vicefiscalía en Investigación Regional, misma que se encarga del caso.

La Vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas confirmó este 30 de abril de 2026 que la mujer está identificada como ex policía municipal en Guadalajara.

Expolicía de Guadalajara podría ser vinculada a proceso

Emma Yesenia Rubí “N” fue detenida en calles de la colonia Colinas de Huentitán, en Guadalajara.

Luego de esto, fue presentada ante el juzgado que la requería, donde se le imputaron los hechos para investigarla por el delito de feminicidio.

Será el próximo domingo 3 de mayo cuando se realice la audiencia donde se decidirá su vinculación a proceso.