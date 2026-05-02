¿Qué son las llamadas cruzadas en CDMX? Evita que tus hijos sean ‘secuestrados’ y NO caigan

La delincuencia no solo está en las calles. Ahora, criminales operan desde un celular para montar toda una mentira que busca engañar a los hijos mediante el modus operandi de las llamadas cruzadas en la Ciudad de México (CDMX).

Esta forma de operar se ha detectado en el municipio de Ecatepec, Estado de México, pero para evitar que tu hijo sea víctima, aquí puedes saber los consejos clave para que no caigan.

¿Qué son las llamadas cruzadas? Policía de CDMX lo explica

Las llamadas cruzadas es una modalidad de extorsión o secuestro virtual. Las víctimas, en su mayoría menores de edad, son controlados de una manera psicológica para causarles miedo y confusión.

El objetivo es hacerles creer a los hijos que algún familiar, sobre todo mamá o papá, está secuestrado o tuve un accidente y necesita ayuda urgente, pero ese es solo el inicio de la trampa.

Llamadas cruzadas: así operan los delincuentes para extorisonar

Azteca Noticias conversó con la Policía Primera Marisol Sánchez del área de prevención de la Unidad de la Policía Cibernética de la CDMX y compartió los consejos que hay que tomar para evitar un engaño que podría traer un resultado fatal.

"Te marcan de un teléfono que no conoces y desafortunadamente la víctima cae. Lamentablemente te empiezan a hacer una llamada telefónica donde te empiezan a hacer psicológicamente un daño diciendo que quizás es un familiar o un amigo que está secuestrado virtualmente.

"Posteriormente tienen enganchado a la persona que está secuestrada virtualmente en la línea telefónica y justo están engañando a la otra persona y pues empiezan a hacer o a intimidarlos de una otra forma con la finalidad de que caigan y que den dinero a cambio", explicó.

El modus operandi, explicó, puede ser al menos de dos formas. La primera, es que el delincuente marca a los menores, les dice que un familiar está en peligro y necesita ayuda.

Para eso, les dan la instrucción de salirse de casa e ir a una tienda de conveniencia a que despositen dinero. Al hacer esto, los delincuentes logran que el menor no esté en casa.

Posteriormente llaman a los padres del mismo menor para hacerles creer ahora a ellos que su hija o hijo fue secuestrado y les piden dinero como rescate, cuando en verdad el menor está en otro lado pagando también por el rescate de sus papás, de ahí el nombre de llamadas cruzadas.

"Marcan al azar, como tal, no tienen como identificado a una persona, sin embargo, lamentablemente al no tener controles parentales, al contestar una llamada que no conocemos, porque que también aquí es un una situación complicada

"Si nos marcan de un teléfono que no conocemos, aquí sí hay que evitar contestar, porque lamentablemente si no sabemos de dónde proviene esa llamada Desde ahí estamos este dando como un error humano", informó la especialista.

¿Qué hacer para no caer en el engaño de las llamadas cruzadas?

La policía Marisol Sánchez compartió que los menores son vulnerables a esta forma de engaño y extorsión, por lo que hizo un llamado a que los padres de familia tengan un control parental a activado.

"Es una niñera virtual que te va a ayudar a detectar qué está haciendo tu hijo en tiempo real, evitar que contacte o que tenga contacto con estas personas o que conteste alguna llamada, porque sé que hoy en día pues papá y mamá quizás tienen que trabajar y lamentablemente en ese momento que el menor de edad está solo en casa, pues le hacen la llamada, el menor tiene o sabe dónde está el dinero, por ejemplo, y lamentablemente sale de la casa a depositar a a una tienda de conveniencia y posteriormente pues caen en a la trampa".

Recomendaciones para no caer en una llamada cruzada

No exponer información en redes sociales



Verificar la identidad de quien contacta a los menores



Desconfiar de números desconocidos



Reportar y bloquear el número desconocido



Usar contraseñas seguras y palabras únicas para identificar a tus familiares



Configurar la privacidad de las redes sociales para limitar quién puede acceder a la información personal



Reportar cualquie intento de fraude o perfils sospechoso