Un evento dentro de un aparente palenque clandestino en el Estado de México (Edomex) terminó en desgracia cuando un grupo ingresó y disparó en el lugar matando a un menor de edad.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex investigó los hechos ocurridos en el municipio de La Paz y un hombre y dos mujeres fueron detenidos como presuntos implicados en el ataque.

Sospechan que organizadores de evento en palenque no pagaron extorsión

Los detenidos fueron identificados como Héctor Eduardo “N”, Tania Itzel “N” y Kathia del Carmen “N”, quienes son acusados por su probable participación en el delito de homicidio en agravio de un menor de edad.

Los tres fueron aprehendidos por elementos de la Fiscalía del Edomex con el apoyo de policías de la Secretaría de Seguridad estatal.

Una de las hipótesis de la investigación apunta a que el ataque a este inmueble fue producto de una probable represalia hacia los organizadores del evento por no acceder al pago de una extorsión.

Invaden casas y extorsionan comercios: “Los 300", el grupo criminal que siembra terror en Ecatepec, Edomex

¿Qué se sabe del ataque en palenque clandestino en Edomex?

Los hechos ocurrieron el 25 de abril de 2026, pero fueron dados a conocer por la fiscalía estatal hoy, así como la detención de los tres probables implicados.

Ese día la víctima se encontraba en un inmueble ubicado en la colonia Tecamachalco, en el municipio de La Paz, lugar que al parecer funcionaba como palenque clandestino.

Al lugar llegaron varios sujetos, entre ellos los hoy investigados Héctor Eduardo “N”, Tania Itzel “N” y Kathia del Carmen “N”, a bordo de una camioneta y dos motocicletas.

Luego de bajar de las unidades, Tania Itzel “N” le habría entregado un arma de fuego a Héctor Eduardo “N”, por lo que este sujeto, en compañía de Kathia del Carmen “N” y un sujeto más se dirigieron hacia la entrada del inmueble y dispararon en contra de los presentes, hiriendo a la víctima.

Encarcelan a tres por ataque en palenque clandestino en Edomex

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, y con el avance en la investigación, fue posible identificar a los probables responsables, por lo que el Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez la orden de aprehensión contra ellos.

Agentes de la Fiscalía de Justicia estatal los detuvieron y ahora Héctor Eduardo “N”, Tania Itzel “N” y Kathia del Carmen “N” fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedaron a disposición de un juez para determinar su situación legal.

